19 февраля 2022
18 февраля 2022
17 февраля 2022

Четыре человека погибли в ДТП на пермской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Серьезная авария произошла на трассе под Соликамском Фото:

При столкновении легковушки и бензовоза на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае, по предварительным данным, погибли четыре человека. Еще один госпитализирован, сообщается в паблике «Типичный Соликамск»

«ДТП на 19 км трассы Соликамск-Красновишерск. Четыре погибших, один в тяжелом состоянии госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ГИБДД, в ночь на 21 февраля водитель ВАЗ-2110 пошел на обгон и столкнулся с тягачом МАЗ. Погибли водитель и три пассажира легкового авто, еще одну пассажирку ВАЗа госпитализировали, уточняет «КП-Пермь».

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При столкновении легковушки и бензовоза на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае, по предварительным данным, погибли четыре человека. Еще один госпитализирован, сообщается в паблике «Типичный Соликамск» «ДТП на 19 км трассы Соликамск-Красновишерск. Четыре погибших, один в тяжелом состоянии госпитализирован», — говорится в сообщении. Как пояснили в ГИБДД, в ночь на 21 февраля водитель ВАЗ-2110 пошел на обгон и столкнулся с тягачом МАЗ. Погибли водитель и три пассажира легкового авто, еще одну пассажирку ВАЗа госпитализировали, уточняет «КП-Пермь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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