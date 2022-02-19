Серьезная авария произошла на трассе под Соликамском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При столкновении легковушки и бензовоза на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае, по предварительным данным, погибли четыре человека. Еще один госпитализирован, сообщается в паблике «Типичный Соликамск»

«ДТП на 19 км трассы Соликамск-Красновишерск. Четыре погибших, один в тяжелом состоянии госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ГИБДД, в ночь на 21 февраля водитель ВАЗ-2110 пошел на обгон и столкнулся с тягачом МАЗ. Погибли водитель и три пассажира легкового авто, еще одну пассажирку ВАЗа госпитализировали, уточняет «КП-Пермь».

Отечественное авто разорвало на части паблик VK «Типичный Соликамск»

ВАЗ столкнулся с бензовозом, обгоняя другую машину паблик VK «Типичный Соликамск»