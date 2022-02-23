Решение властей ХМАО о беженцах из Донбасса рассорило жителей

Жители ХМАО в социальных сетях разругались из-за новости о предоставлении убежища для беженцев из Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В социальной сети «ВКонтакте» комментаторы разделились на два лагеря из-за решения властей ХМАО о предоставлении убежища для беженцев из ДНР и ЛНР, а также из-за сбора средств на гуманитарную помощь. Под различными публикациями, которые посвящены теме конфликта, комментаторы спорят о целесообразности оказания поддержки в «тяжелое время».

«Сейчас время тяжелое. Самим порой не хватает финансов. Почему мы должны переводить куда-то, кому-то наши доходы, честно заработанные не всегда в легком труде? Многим семью не на что прокормить, а тут — будь добр приезжим отдай» — возмущается пользователь с ником Александр Викторович. «Мы не обязаны содержать всех, кого ни попадя… Да, это дело добровольное. Но эти беженцы […] за счет наших налогов содержаться будут», — пишет Сергей Держаев. Многие жители при этом уверяли, что и сами не отказались бы от помощи — «Местным лучше помогите, уже скатились дальше некуда… Больно смотреть как все развивается!» — жалуется Екатерина Барац.

В постах, где обсуждалось решение властей, комментарии оставили почти 250 человек (на момент написания новости). Из них около половины — неодобрительные. При этом множество комментариев, содержавших критику власти, отметили «лайками» от 50 до 150 пользователей «ВКонтакте». Однако реакция соцсетей оказалась неоднородна. Другая половина комментаторов полностью не согласна с мнением критиков, недоумевая от точки зрения оппонентов. «Мы — один народ. А из всех этих, которые плачут, что им мало всего, то они и с родными братьями и сестрами также поступят, в беде бросят», — считает Анастасия Фазылова. «Простые люди не виноваты. Конечно надо помочь», — написала Вера Хорова. «Для меня это живые люди, и помочь им нужно», — считает Таяна Грозная.

Ранее URA.RU писало, что решение окружных властей о размещении беженцев из Донбасса поддерживают югорские политики. А общественники начали сбор детского питания, одежды, медтехники, канцелярии для детей и прочей гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Пункты сбора расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском.

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