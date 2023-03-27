Переселенцы с Донбасса столкнулись в Перми с отсутствием работы и жилья

28 марта 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко пообщался с переселенцами с Донбасса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В пермском пункте временного размещения остаются 34 человека, которые вынуждены были приехать в Прикамье из Украины, а также Донецкой и Луганской республик. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, главными проблемами переселенцев сейчас являются отсутствие жилья и работы. «На повестке дня остается острый вопрос с поиском работы и жилья. С этой целью на территории пункта ведут прием специалисты центра занятости населения. Договорились эту работу еще усилить», — заявил Сапко после визита к переселенцам, передает сайт омбудсмена. Сапко отметил, что все находящиеся во временном пункте размещения уже получили российские паспорта. Кроме этого, им переведены все положенные денежные выплаты. Ранее URA.RU рассказывало, что первая организованная группа вынужденных переселенцев из 44 человек прибыла в Пермь 24 января. До этого люди приезжали самостоятельно по одному или небольшими группами. Вооруженные силы РФ с 24 февраля 2022 года проводят спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

В пермском пункте временного размещения остаются 34 человека, которые вынуждены были приехать в Прикамье из Украины, а также Донецкой и Луганской республик. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, главными проблемами переселенцев сейчас являются отсутствие жилья и работы. «На повестке дня остается острый вопрос с поиском работы и жилья. С этой целью на территории пункта ведут прием специалисты центра занятости населения. Договорились эту работу еще усилить», — заявил Сапко после визита к переселенцам, передает сайт омбудсмена. Сапко отметил, что все находящиеся во временном пункте размещения уже получили российские паспорта. Кроме этого, им переведены все положенные денежные выплаты. Ранее URA.RU рассказывало, что первая организованная группа вынужденных переселенцев из 44 человек прибыла в Пермь 24 января. До этого люди приезжали самостоятельно по одному или небольшими группами. Вооруженные силы РФ с 24 февраля 2022 года проводят спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.