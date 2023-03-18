Тюменские власти позаботятся о новой группе переселенцев из Херсонской области

В Тюмень привезли новую группу вынужденных переселенцев, в составе которой семь взрослых и один ребенок. Им пришлось уехать из Херсонской области, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«Сегодня в Тюмень из Херсонской области прибыли восемь вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — указано в сообщении инфоцентра региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в феврале в Тюмень также прибыла вынужденная группа переселенцев. Тогда власти разместили в регионе 25 людей. Один из них также рассказал, с каким настроением пришлось уезжать из дома.
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