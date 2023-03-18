18 марта 2023
17 марта 2023

Тюменские власти позаботятся о новой группе переселенцев из Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, мост, зима, тобольск, мостик, виды тобольска, нижний город, подгора
Переселенцев разместили в Тобольске Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Тюмень привезли новую группу вынужденных переселенцев, в составе которой семь взрослых и один ребенок. Им пришлось уехать из Херсонской области, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Сегодня в Тюмень из Херсонской области прибыли восемь вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — указано в сообщении инфоцентра региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале в Тюмень также прибыла вынужденная группа переселенцев. Тогда власти разместили в регионе 25 людей. Один из них также рассказал, с каким настроением пришлось уезжать из дома.

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В Тюмень привезли новую группу вынужденных переселенцев, в составе которой семь взрослых и один ребенок. Им пришлось уехать из Херсонской области, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Сегодня в Тюмень из Херсонской области прибыли восемь вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — указано в сообщении инфоцентра региона. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале в Тюмень также прибыла вынужденная группа переселенцев. Тогда власти разместили в регионе 25 людей. Один из них также рассказал, с каким настроением пришлось уезжать из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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