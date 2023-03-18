Тюменские власти позаботятся о новой группе переселенцев из Херсонской области

19 марта 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Переселенцев разместили в Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Тюмень привезли новую группу вынужденных переселенцев, в составе которой семь взрослых и один ребенок. Им пришлось уехать из Херсонской области, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Сегодня в Тюмень из Херсонской области прибыли восемь вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — указано в сообщении инфоцентра региона. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале в Тюмень также прибыла вынужденная группа переселенцев. Тогда власти разместили в регионе 25 людей. Один из них также рассказал, с каким настроением пришлось уезжать из дома.

В Тюмень привезли новую группу вынужденных переселенцев, в составе которой семь взрослых и один ребенок. Им пришлось уехать из Херсонской области, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Сегодня в Тюмень из Херсонской области прибыли восемь вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — указано в сообщении инфоцентра региона. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале в Тюмень также прибыла вынужденная группа переселенцев. Тогда власти разместили в регионе 25 людей. Один из них также рассказал, с каким настроением пришлось уезжать из дома.