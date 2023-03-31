Wprost: группа поляков избила украинцев с требованием убираться домой

01 апреля 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Польские правоохранители нашли подозреваемых в избиении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Группа поляков избила двух украинцев, которые вместе с ними пили спиртное. Поляки требовали от украинцев «убираться домой». Об этом сообщает польский журнал Wprost. «К группе молодых поляков, возвращавшихся с улицы Петрковской, где они распивали спиртное, присоединились двое молодых людей, хорошо говоривших по-польски. Как потом выяснилось, они были гражданами Украины. В какой-то момент произошел инцидент, в результате которого пострадали иностранцы», — сказал представитель районной прокуратуры в Лодзи прокурор Кшиштоф Копания. Информацию передает Wprost . Жертвами стали братья Андрей и Павел с Украины, они не являются беженцами, так как легально работают в Польше. У одного из них оказались сломаны ребра и челюсть. Поляки кричали, что ненавидят их, и требовали «убираться домой». Подозреваемые в избиении — трое мужчин в возрасте от 18 до 21 года и 16-летний подросток. Ранее польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста призвал украинцев, уехавших из страны после начала российской спецоперации, возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Почти 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины. Власти Польши решили обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье, если те живут в стране более 120 дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа поляков избила двух украинцев, которые вместе с ними пили спиртное. Поляки требовали от украинцев «убираться домой». Об этом сообщает польский журнал Wprost. «К группе молодых поляков, возвращавшихся с улицы Петрковской, где они распивали спиртное, присоединились двое молодых людей, хорошо говоривших по-польски. Как потом выяснилось, они были гражданами Украины. В какой-то момент произошел инцидент, в результате которого пострадали иностранцы», — сказал представитель районной прокуратуры в Лодзи прокурор Кшиштоф Копания. Информацию передает Wprost. Жертвами стали братья Андрей и Павел с Украины, они не являются беженцами, так как легально работают в Польше. У одного из них оказались сломаны ребра и челюсть. Поляки кричали, что ненавидят их, и требовали «убираться домой». Подозреваемые в избиении — трое мужчин в возрасте от 18 до 21 года и 16-летний подросток. Ранее польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста призвал украинцев, уехавших из страны после начала российской спецоперации, возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Почти 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины. Власти Польши решили обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье, если те живут в стране более 120 дней.