РИА «Новости»: сотрудник ФСБ был ранен при пресечении провокации

Сотрудник ФСБ РФ получил ранение при пресечении провокации со стороны украинских националистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ.
«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. О состоянии сотрудника не сообщается.
Ранее Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Войска ДНР и ЛНР развивают наступление на позиции ВСУ при поддержке российской армии, пишет «Дни.ру». Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дома.
Сотрудник ФСБ РФ получил ранение при пресечении провокации со стороны украинских националистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ. «В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. О состоянии сотрудника не сообщается. Ранее Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Войска ДНР и ЛНР развивают наступление на позиции ВСУ при поддержке российской армии, пишет «Дни.ру». Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дома.