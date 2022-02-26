РИА «Новости»: сотрудник ФСБ был ранен при пресечении провокации

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
Сотрудник ФСБ получил ранение пресекая провокацию националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник ФСБ РФ получил ранение при пресечении провокации со стороны украинских националистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ.

«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. О состоянии сотрудника не сообщается.

Ранее Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Войска ДНР и ЛНР развивают наступление на позиции ВСУ при поддержке российской армии, пишет «Дни.ру». Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дома.

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Сотрудник ФСБ РФ получил ранение при пресечении провокации со стороны украинских националистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ. «В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. О состоянии сотрудника не сообщается. Ранее Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Войска ДНР и ЛНР развивают наступление на позиции ВСУ при поддержке российской армии, пишет «Дни.ру». Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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