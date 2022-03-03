Челябинский клуб по водному поло отстранили от участия в Евролиге

Клуб был готов побороться за золотые медали соревнований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Златоустовский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» отстранили от участия в Евролиге по водному поло. Как сообщили в официальной группе клуба в соцсетях, такое решение приняла Европейская Федерация водных видов спорта.

«Бюро европейских водных видов спорта решило не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия. Под санкции попала команда „Динамо-Уралочка“, практически обеспечившая себе выход в „Финал четырех“ Евролиги после гостевой победы в Италии над „Плебисцито Падуя“», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «ВКонтакте».

В клубе добавили, что команда была готова побороться за самые высокие места соревнований. Теперь места в «Финале четырех» отданы проигравшим соперникам российской команды. Совместно с «Уралочкой» от соревнований отстранили клуб «Кинеф» из Киришей (Ленинградская область).

«В этом сезоне наша команда как никогда готова играть и выигрывать. Уверен, что в „Финале четырех“ Евролиги мы могли биться за самые высокие места. К сожалению, политика перечеркнула спортивные ценности. Что ж, будем сильнее и сосредоточимся на Чемпионате России», — цитирует слова главного тренера команды Святослава Накорякова пресс-служба клуба.

Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил от участия в соревнованиях российскую и белорусскую сборные. Поводом для отстранения в комитете назвали спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. В Кремле назвали такое решение паралимпийского комитета позором. По мнению правительства, оно противоречит духу олимпийского движения.

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