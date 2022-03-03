Екатеринбурженка победила на свадебном шоу телеканала «Пятница»

Выигранные деньги Юлиана с мужем планируют потратить на поездку в Санкт-Петербург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победительницей программы «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» стала жительница Екатеринбурга. «Четыре Свадьбы» — реалити-шоу, в котором невесты посещают свадьбы друг друга, после чего выбирают лучшую по их мнению. Победительница свадебного соревнования получает подарок — романтическое путешествие на двоих. Информация об этом появилась на канале «Пятница».

«Меня зовут Юлиана. Мне 25 лет. Я из Екатеринбурга. Я блогер и мама, а еще у меня свой бизнес», — рассказала о себе победительница.

По словам екатеринбурженки, уникальной ее свадьбу сделала еще и разница в росте между ней и женихом. «Главная фишка — наш свадебный танец, потому что у нас большая разница в росте. Я выше жениха на 20 сантиметров», — поделилась горожанка.

Девушка набрала 97 баллов и таким образом заняла первое место. Выигранные деньги Юлиана с мужем планируют потратить на поездку в Санкт-Петербург.