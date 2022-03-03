03 марта 2022

Екатеринбурженка победила на свадебном шоу телеканала «Пятница»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
Выигранные деньги Юлиана с мужем планируют потратить на поездку в Санкт-Петербург Фото:

Победительницей программы «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» стала жительница Екатеринбурга. «Четыре Свадьбы» — реалити-шоу, в котором невесты посещают свадьбы друг друга, после чего выбирают лучшую по их мнению. Победительница свадебного соревнования получает подарок — романтическое путешествие на двоих. Информация об этом появилась на канале «Пятница».

«Меня зовут Юлиана. Мне 25 лет. Я из Екатеринбурга. Я блогер и мама, а еще у меня свой бизнес», — рассказала о себе победительница.

По словам екатеринбурженки, уникальной ее свадьбу сделала еще и разница в росте между ней и женихом. «Главная фишка — наш свадебный танец, потому что у нас большая разница в росте. Я выше жениха на 20 сантиметров», — поделилась горожанка.

Девушка набрала 97 баллов и таким образом заняла первое место. Выигранные деньги Юлиана с мужем планируют потратить на поездку в Санкт-Петербург.

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Победительницей программы «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» стала жительница Екатеринбурга. «Четыре Свадьбы» — реалити-шоу, в котором невесты посещают свадьбы друг друга, после чего выбирают лучшую по их мнению. Победительница свадебного соревнования получает подарок — романтическое путешествие на двоих. Информация об этом появилась на канале «Пятница». «Меня зовут Юлиана. Мне 25 лет. Я из Екатеринбурга. Я блогер и мама, а еще у меня свой бизнес», — рассказала о себе победительница. По словам екатеринбурженки, уникальной ее свадьбу сделала еще и разница в росте между ней и женихом. «Главная фишка — наш свадебный танец, потому что у нас большая разница в росте. Я выше жениха на 20 сантиметров», — поделилась горожанка. Девушка набрала 97 баллов и таким образом заняла первое место. Выигранные деньги Юлиана с мужем планируют потратить на поездку в Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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