PayPal приостановил работу в России

Электронная платежная система PayPal временно уходит из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление компании.
«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман. Его слова приводит telegram-канал RT.
PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 млн человек. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, также заявила о приостановке доставки заказов в Россию.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки России. Платежные системы Mastercard и Visa перестали обслуживать часть финансовых учреждений РФ.
Электронная платежная система PayPal временно уходит из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление компании. «В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман. Его слова приводит telegram-канал RT. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 млн человек. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, также заявила о приостановке доставки заказов в Россию. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки России. Платежные системы Mastercard и Visa перестали обслуживать часть финансовых учреждений РФ.