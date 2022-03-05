PayPal приостановил работу в России

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PayPal уходит из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Электронная платежная система PayPal временно уходит из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление компании.

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман. Его слова приводит telegram-канал RT.

PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 млн человек. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, также заявила о приостановке доставки заказов в Россию.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки России. Платежные системы Mastercard и Visa перестали обслуживать часть финансовых учреждений РФ.

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Электронная платежная система PayPal временно уходит из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление компании. «В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман. Его слова приводит telegram-канал RT. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 млн человек. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, также заявила о приостановке доставки заказов в Россию. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки России. Платежные системы Mastercard и Visa перестали обслуживать часть финансовых учреждений РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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