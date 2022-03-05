PayPal приостановил работу в России

PayPal уходит из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Электронная платежная система PayPal временно уходит из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление компании.

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман. Его слова приводит telegram-канал RT.

PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 млн человек. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, также заявила о приостановке доставки заказов в Россию.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки России. Платежные системы Mastercard и Visa перестали обслуживать часть финансовых учреждений РФ.