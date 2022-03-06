Зеленский упрекнул Запад в равнодушии к угрозам России Киеву

07 марта 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Зеленский возмутился таким поведением западных лидеров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные лидеры никак не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в бездействии и равнодушии. «На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса… И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс», — заявил Зеленский на брифинге, передает ФАН. Речь идет о заявлении представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова о планах нанесения удара по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, власти Киева «заставляют» сотрудников ОПК восстанавливать поврежденную военную технику. Конашенков подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работников предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные лидеры никак не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам ВПК Украины. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в бездействии и равнодушии. «На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса… И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс», — заявил Зеленский на брифинге, передает ФАН. Речь идет о заявлении представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова о планах нанесения удара по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, власти Киева «заставляют» сотрудников ОПК восстанавливать поврежденную военную технику. Конашенков подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работников предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.