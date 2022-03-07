В правительстве Японии признали вред антироссийских санкций

В Японии опасаются сбоев импорта товаров в случае закрытия летного пространства над страной для российских самолетов. Правительство Японии связывает эту опасность со своим специфическим геоположением, заявил источник СМИ.
«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения телеканала NHK, ссылающегося на источник в правительстве Японии.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнял, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины нет. После чего США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний уже высказалась о негативных последствиях антироссийских ограничений.
В Японии опасаются сбоев импорта товаров в случае закрытия летного пространства над страной для российских самолетов. Правительство Японии связывает эту опасность со своим специфическим геоположением, заявил источник СМИ. «Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения телеканала NHK, ссылающегося на источник в правительстве Японии. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнял, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины нет. После чего США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний уже высказалась о негативных последствиях антироссийских ограничений.