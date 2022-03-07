В правительстве Японии признали вред антироссийских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к ИННОПРОМ-2017. Екатеринбург, флаг россии, флаг японии, иннопром2017
В Японии опасаются последствий антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Японии опасаются сбоев импорта товаров в случае закрытия летного пространства над страной для российских самолетов. Правительство Японии связывает эту опасность со своим специфическим геоположением, заявил источник СМИ.

«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения телеканала NHK, ссылающегося на источник в правительстве Японии.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнял, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины нет. После чего США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний уже высказалась о негативных последствиях антироссийских ограничений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Японии опасаются сбоев импорта товаров в случае закрытия летного пространства над страной для российских самолетов. Правительство Японии связывает эту опасность со своим специфическим геоположением, заявил источник СМИ. «Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения телеканала NHK, ссылающегося на источник в правительстве Японии. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнял, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины нет. После чего США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний уже высказалась о негативных последствиях антироссийских ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...