09 марта 2022

В Перми простятся с военными, погибшими на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, похороны, гвоздики, возложение цветов
В спецоперации на Украине погибли три сотрудника ОМОН из Пермского края Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Завтра, 11 марта, в Перми пройдет официальная церемония прощания с сотрудниками ОМОН из Пермского края, которые погибли во время спецоперации на Украине. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«Церемония прощания с погибшими на Украине сотрудниками ОМОН состоится в 11:00 в ДК им. Солдатова», — отметили в пресс-службе. По данным источника в администрации губернатора, в мероприятии примет участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее Махонин выразил соболезнования семьям погибших, о гибели которых краевые власти сообщили 6 марта. Позже стало известно о том, что в спецоперации погиб 34-летний солдат из Лысьвы Пермского края Виталий Габтуллин. Его представили к государственной награде «Орден Мужества». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7,4 млн рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и для получивших ранения. Спецоперация по денационализации Украины началась 24 февраля.

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Завтра, 11 марта, в Перми пройдет официальная церемония прощания с сотрудниками ОМОН из Пермского края, которые погибли во время спецоперации на Украине. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. «Церемония прощания с погибшими на Украине сотрудниками ОМОН состоится в 11:00 в ДК им. Солдатова», — отметили в пресс-службе. По данным источника в администрации губернатора, в мероприятии примет участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ранее Махонин выразил соболезнования семьям погибших, о гибели которых краевые власти сообщили 6 марта. Позже стало известно о том, что в спецоперации погиб 34-летний солдат из Лысьвы Пермского края Виталий Габтуллин. Его представили к государственной награде «Орден Мужества». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7,4 млн рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и для получивших ранения. Спецоперация по денационализации Украины началась 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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