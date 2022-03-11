Николай Сметанин вел переговоры по участку с осени 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), куда входят чиновники, депутаты и застройщики Екатеринбурга, отклонила изменение зонирования участка, которое было необходимо бывшему начальнику комитета мэрии по строительству Николаю Сметанину для строительства жилья. Об этом URA.RU сообщил источник, участвовавший в голосовании, и подтвердил профильный вице-мэр Рустам Галямов.

«Учитывая результат общественных обсуждений, комиссия [по ПЗЗ] 11 марта отказала в изменении статуса земли. Таким образом, строиться в этой промзоне Сметанин не сможет», — поделился источник. «Да, могу подтвердить, что комиссия, опираясь на итоги общественных обсуждений, проголосовала против изменения зонирования территории», — сказал корреспонденту Галямов.

Речь идет о земле квартале ул. Студенческая — ул. Первомайская — пер. Автоматики. В ноябре 2021-го Сметанин попросил комиссию поменять статус двух участков, один из которых принадлежит ему, с ПК-1 (промзона, где строить нельзя) на Ц-2 (общественно-деловая застройка). Комиссия этот запрос одобрила. А в январе мэрия вынесла на общественные обсуждения проект корректировки ПЗЗ, который предполагал присвоение статуса Ц-2 всему кварталу. После этого мэр Алексей Орлов разрешил Сметанину разработать проект планировки и проект межевания территории.

Но собственники соседних участков высказались против (были слухи, что некоторые из них просто шантажируют Сметанина). Итоги общественных обсуждений таковы: 29 участников — против, два — за.

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