Челябинский ефрейтор погиб в ходе спецоперации на Украине

Правительство окажет необходимую помощь семье погибшего Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтор Вячеслав Султанов из Челябинской области погиб при выполнении задания в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе правительства региона.

«Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа. Жители области скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о герое будет вечно жить в сердцах южноуральцев», — говорится в сообщении правительства области.

Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Власти региона окажут семье Султанова всю необходимую помощь.

Спецоперация РФ на Украине, согласно указу президента Владимира Путина, началась 24 февраля. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. При этом в планы России оккупация территории Украины не входит.