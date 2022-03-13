13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

Челябинский ефрейтор погиб в ходе спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство окажет необходимую помощь семье погибшего Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтор Вячеслав Султанов из Челябинской области погиб при выполнении задания в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе правительства региона.

«Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа. Жители области скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о герое будет вечно жить в сердцах южноуральцев», — говорится в сообщении правительства области.

Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Власти региона окажут семье Султанова всю необходимую помощь.

Спецоперация РФ на Украине, согласно указу президента Владимира Путина, началась 24 февраля. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. При этом в планы России оккупация территории Украины не входит.

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Ефрейтор Вячеслав Султанов из Челябинской области погиб при выполнении задания в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе правительства региона. «Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа. Жители области скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о герое будет вечно жить в сердцах южноуральцев», — говорится в сообщении правительства области. Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Власти региона окажут семье Султанова всю необходимую помощь. Спецоперация РФ на Украине, согласно указу президента Владимира Путина, началась 24 февраля. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. При этом в планы России оккупация территории Украины не входит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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