Минобороны: военные РФ героически отстояли напор ВСУ

21 марта 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Минобороны рассказало о героях на Украине, стоявших против боевиков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах, которые совершили российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине. Российские солдаты смогли вскрыть засаду националистов и поразить вражеский грузовик с боеприпасами. «Старший лейтенант Егор Болдырев вскрыл в пригороде одного из населенных пунктов засаду националистов. Благодаря внезапности атака, группа Болдырева Внезапной атакой его группа уничтожила до десяти боевиков, остальных взяла в плен. С начала спецоперации рота Болдырева обнаружила более 50 объектов националистов», — сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на Минобороны РФ. Также героем стал прапорщик Станислав Джиоев, машина которого обеспечивала связь с вышестоящим штабом. Она пострадала во время обстрела, но, несмотря на непрерывный огонь противника, Джиоев взобрался на крышу автомобиля и более получаса удерживал накренившуюся антенну. Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге сержанта Романа Каштакова, чью колонну обстреляли украинские националисты. Точным огнем из БМП он поразил вражеский грузовик с боеприпасами. В результате взрыва машины противника были уничтожены пять БТР и более трех националистов. Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах, которые совершили российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине. Российские солдаты смогли вскрыть засаду националистов и поразить вражеский грузовик с боеприпасами. «Старший лейтенант Егор Болдырев вскрыл в пригороде одного из населенных пунктов засаду националистов. Благодаря внезапности атака, группа Болдырева Внезапной атакой его группа уничтожила до десяти боевиков, остальных взяла в плен. С начала спецоперации рота Болдырева обнаружила более 50 объектов националистов», — сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на Минобороны РФ. Также героем стал прапорщик Станислав Джиоев, машина которого обеспечивала связь с вышестоящим штабом. Она пострадала во время обстрела, но, несмотря на непрерывный огонь противника, Джиоев взобрался на крышу автомобиля и более получаса удерживал накренившуюся антенну. Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге сержанта Романа Каштакова, чью колонну обстреляли украинские националисты. Точным огнем из БМП он поразил вражеский грузовик с боеприпасами. В результате взрыва машины противника были уничтожены пять БТР и более трех националистов. Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО.