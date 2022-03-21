21 марта 2022
19 марта 2022

В Челябинске влюбленная пара погибла в ходе ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк
Между влюбленными возникла ссора Фото:

В Челябинске влюбленная пара погибла в ходе ссоры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области, тела влюбленных были найдены в подъезде дома по улице Хохрякова.

«В подъезде дома по улице Хохрякова обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, они нанесли друг другу ножевые ранения в ходе ссоры», — сообщили URA.RU в СУ СКР региона.

В ведомстве добавили, что по данной ситуации возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В Сосновском районе ранее нашли мертвыми супружескую пару пенсионеров. Предположительно, в ходе бытовой ссоры мужчина убил супругу, а затем порезал себя.

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В Челябинске влюбленная пара погибла в ходе ссоры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области, тела влюбленных были найдены в подъезде дома по улице Хохрякова. «В подъезде дома по улице Хохрякова обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, они нанесли друг другу ножевые ранения в ходе ссоры», — сообщили URA.RU в СУ СКР региона. В ведомстве добавили, что по данной ситуации возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Проводятся необходимые следственные мероприятия. В Сосновском районе ранее нашли мертвыми супружескую пару пенсионеров. Предположительно, в ходе бытовой ссоры мужчина убил супругу, а затем порезал себя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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