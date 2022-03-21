Между влюбленными возникла ссора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске влюбленная пара погибла в ходе ссоры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области, тела влюбленных были найдены в подъезде дома по улице Хохрякова.

«В подъезде дома по улице Хохрякова обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, они нанесли друг другу ножевые ранения в ходе ссоры», — сообщили URA.RU в СУ СКР региона.

В ведомстве добавили, что по данной ситуации возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В Сосновском районе ранее нашли мертвыми супружескую пару пенсионеров. Предположительно, в ходе бытовой ссоры мужчина убил супругу, а затем порезал себя.