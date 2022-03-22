22 марта 2022

Россиянина Захаряна исключили из рейтинга лучших футболистов мира

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Goal исключил Арсена Захаряна из топ-50 лучших молодых футболистов, чтобы «не поддерживать российские клубы» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российского полузащитника московского футбольного клуба «Динамо» Арсена Захаряна исключили из рейтинга 50-лучших талантов (NXGN) по версии футбольного новостного сайта Goal. Решение было принято в поддержку запрета ФИФА и УЕФА на участие российских клубов в соревнованиях из-за спецоперации РФ по денацификации Украины.

«NXGN существует, чтобы отмечать талантливых молодых футболистов. Захарян, безусловно, один из них, и мы надеемся, что у него большое будущее», — говорится в сообщении Goal, передает Sport24. Отмечается, что российский футболист занимал 11-е место в рейтинге 50-лучших молодых футболистов, однако это решение было принято до начала спецоперации РФ на Украине.

Место в рейтинге, принадлежавшее Захаряну, осталось вакантным, указано на сайте. «Поддерживая запрет ФИФА и УЕФА в отношении России на участие в клубных и международных соревнованиях, мы не хотим поддерживать команды, за которые играет Захарян», — отмечает Goal.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.

Международный паралимпийский комитет отстранил Россию и Белоруссию от участия в соревнованиях. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от всех турниров.

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Российского полузащитника московского футбольного клуба «Динамо» Арсена Захаряна исключили из рейтинга 50-лучших талантов (NXGN) по версии футбольного новостного сайта Goal. Решение было принято в поддержку запрета ФИФА и УЕФА на участие российских клубов в соревнованиях из-за спецоперации РФ по денацификации Украины. «NXGN существует, чтобы отмечать талантливых молодых футболистов. Захарян, безусловно, один из них, и мы надеемся, что у него большое будущее», — говорится в сообщении Goal, передает Sport24. Отмечается, что российский футболист занимал 11-е место в рейтинге 50-лучших молодых футболистов, однако это решение было принято до начала спецоперации РФ на Украине. Место в рейтинге, принадлежавшее Захаряну, осталось вакантным, указано на сайте. «Поддерживая запрет ФИФА и УЕФА в отношении России на участие в клубных и международных соревнованиях, мы не хотим поддерживать команды, за которые играет Захарян», — отмечает Goal. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. Международный паралимпийский комитет отстранил Россию и Белоруссию от участия в соревнованиях. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от всех турниров.
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