Дети попадают в больницу после употребления украинских напитков, говорится в сообщении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в родительских чатах мессенджера What’s app распространяется фейковая информация об отравлении детей газированными напитками, произведенными на Украине. Сообщается, что после употребления напитка «Тархун» умер мальчик.

«Педиатр детской поликлиники просит распространить эту информацию: вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил „Тархун“ (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось», — говорится в сообщении, распространенном в мессенджере Whta’s app. Отмечается, что газированный напиток «Тархун» производится на Украине.

Также сообщается, что в больнице под капельницей лежит девочка, которая выпила лимонад «Ситро». «Как сказала врач, там пол-отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте», — предупреждают родителей в чатах. Затем приводится список опасных для детей продуктов, большинство из которых произведены на Украине, есть продукты и российского производства.

Данный фейк распространяется в родительских чатах и пабликах с 2012 года. Тогда в Красноярском крае умер подросток. Он выпил «Тархун» после тренировки и почувствовал себя плохо. Санитарные врачи проверили партию лимонада, однако ничего подозрительного не нашли. Было установлено, что мальчик погиб из-за серьезного сбоя в работе печени.

После объявления 24 марта президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине ЕС и США начали вводить санкции против России. Путин заявлял, что западные ограничения имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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