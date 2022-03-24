24 марта 2022
23 марта 2022

Челябинцы продают использованную офисную бумагу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бумага. Курган, бумага, пачка бумаги, офисная бумага
В условиях дефицита бумаги в продажу пошли черновики Фото:
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В условиях нехватки и удорожания в магазинах офисной бумаги, предприимчивые челябинцы стали продавать использованную офисную бумагу. Объявления о продаже черновиков появились на сайте «Авито».

«Продам упаковку бумаги А4 за 350 рублей. Черновик! Одна сторона листов чистая. Цена 70 копеек за лист. Продажа от 500 листов», — сообщает продавец.

Авторы других объявлений также просят за один лист использованной офисной бумаги 70 копеек. Но находятся и такие, которые готовы продать две упаковки черновиков всего за 300 рублей.

Ранее стало известно, что в целом ряде канцмагазинов в Челябинске закончилась офисная бумага. Остатки магазины распродают по завышенным ценникам. Многие офисы и магазины в Челябинске вынуждены сокращать использование бумаги. Так в торговой сети «Красное & Белое» существенно уменьшили длину чека.

Нехватка и удорожание бумаги связаны с введением антироссийских санкций со стороны Европы и США после начала спецоперации РФ на Украине. Таким образом западные страны планируют уничтожить российскую экономику, а вместе с ней нормальную жизнь многих россиян. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции в отношении РФ ввели бы и без начала спецоперации. Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с войной.

Цена одной упаковки черновиков равняется 350 рублей
Некоторые челябинцы продают две упаковки бумаги за 300 рублей
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В условиях нехватки и удорожания в магазинах офисной бумаги, предприимчивые челябинцы стали продавать использованную офисную бумагу. Объявления о продаже черновиков появились на сайте «Авито». «Продам упаковку бумаги А4 за 350 рублей. Черновик! Одна сторона листов чистая. Цена 70 копеек за лист. Продажа от 500 листов», — сообщает продавец. Авторы других объявлений также просят за один лист использованной офисной бумаги 70 копеек. Но находятся и такие, которые готовы продать две упаковки черновиков всего за 300 рублей. Ранее стало известно, что в целом ряде канцмагазинов в Челябинске закончилась офисная бумага. Остатки магазины распродают по завышенным ценникам. Многие офисы и магазины в Челябинске вынуждены сокращать использование бумаги. Так в торговой сети «Красное & Белое» существенно уменьшили длину чека. Нехватка и удорожание бумаги связаны с введением антироссийских санкций со стороны Европы и США после начала спецоперации РФ на Украине. Таким образом западные страны планируют уничтожить российскую экономику, а вместе с ней нормальную жизнь многих россиян. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции в отношении РФ ввели бы и без начала спецоперации. Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с войной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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