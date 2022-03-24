МЧС показало фото сгоревшего в Невьянске хлебозавода

Спасатели потушили пожар на площади 500 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловское управление МЧС России опубликовало фотографии с тушения пожара на хлебокомбинате в городе Невьянск. Пресс-служба ведомства разместила фотографии в своем telegram-канале.

«Благодаря слаженным и решительным действиям подразделений нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона, был локализован пожар на площади 500 квадратных метров. На данный момент огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказал Сергей Колчин, начальник девятого пожарно-спасательного отряда.

Сообщение о пожаре в Невьянске поступило в 11:05, на улице Попова, в промышленной зоне. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки было обнаружено горение кубовых контейнеров с маслом в маслоцехе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области