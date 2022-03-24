24 марта 2022

МЧС показало фото сгоревшего в Невьянске хлебозавода

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, чс
Спасатели потушили пожар на площади 500 квадратных метров Фото:

Свердловское управление МЧС России опубликовало фотографии с тушения пожара на хлебокомбинате в городе Невьянск. Пресс-служба ведомства разместила фотографии в своем telegram-канале.

«Благодаря слаженным и решительным действиям подразделений нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона, был локализован пожар на площади 500 квадратных метров. На данный момент огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказал Сергей Колчин, начальник девятого пожарно-спасательного отряда.

Сообщение о пожаре в Невьянске поступило в 11:05, на улице Попова, в промышленной зоне. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки было обнаружено горение кубовых контейнеров с маслом в маслоцехе.

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Свердловское управление МЧС России опубликовало фотографии с тушения пожара на хлебокомбинате в городе Невьянск. Пресс-служба ведомства разместила фотографии в своем telegram-канале. «Благодаря слаженным и решительным действиям подразделений нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона, был локализован пожар на площади 500 квадратных метров. На данный момент огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказал Сергей Колчин, начальник девятого пожарно-спасательного отряда. Сообщение о пожаре в Невьянске поступило в 11:05, на улице Попова, в промышленной зоне. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки было обнаружено горение кубовых контейнеров с маслом в маслоцехе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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