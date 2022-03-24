МЧС показало фото сгоревшего в Невьянске хлебозавода

Свердловское управление МЧС России опубликовало фотографии с тушения пожара на хлебокомбинате в городе Невьянск. Пресс-служба ведомства разместила фотографии в своем telegram-канале.
«Благодаря слаженным и решительным действиям подразделений нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона, был локализован пожар на площади 500 квадратных метров. На данный момент огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказал Сергей Колчин, начальник девятого пожарно-спасательного отряда.
Сообщение о пожаре в Невьянске поступило в 11:05, на улице Попова, в промышленной зоне. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки было обнаружено горение кубовых контейнеров с маслом в маслоцехе.
Свердловское управление МЧС России опубликовало фотографии с тушения пожара на хлебокомбинате в городе Невьянск. Пресс-служба ведомства разместила фотографии в своем telegram-канале. «Благодаря слаженным и решительным действиям подразделений нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона, был локализован пожар на площади 500 квадратных метров. На данный момент огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказал Сергей Колчин, начальник девятого пожарно-спасательного отряда. Сообщение о пожаре в Невьянске поступило в 11:05, на улице Попова, в промышленной зоне. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки было обнаружено горение кубовых контейнеров с маслом в маслоцехе.