Застройщик из Екатеринбурга меняет Европу на Китай

«Атлас Девелопмент» оптимизирует расходы и пытается уложиться в сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Строительная компания «Атлас Девелопмент» отказывается от европейских поставщиков, чтобы не сорвать сроки строительства. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор группы Владимир Городенкер.

«Вместо строительных материалов из Европы мы выбираем подходящие варианты в России и Китае, и их предостаточно. Себестоимости это, подчеркну, не снижает, но сохраняет сроки поставок, что для нас принципиально важно», — рассказал глава компании.

Он добавил, что себестоимость строительства растет из-за повышения стоимости стройматериалов и дополнительных логистических издержек, связанных с санкциями. В «Атлас Девелопмент» цены пока оставили прежними, но начали оптимизацию расходов.

«Текущая ситуация на рынке разгоняет инфляцию, материалы стремительно дорожают, а ведь цель любого девелопера — сохранить себестоимость. Поэтому мы разумно подходим к оптимизации наших решений, стараемся бороться с излишками. Наши проекты во многом были слишком хороши, этакое „дорого-богато“, но в нынешних реалиях нужно экономить», — пояснил Владимир Городенкер.

Застройщик ожидает, что в ближайшее время цены на стройматериалы снизятся до уровня конца 2021 года. Этому, по его словам, есть две причины. Во-первых, снижение спроса на эти товары из-за сокращения объемов строительства, а во-вторых — работа Федеральной антимонопольной службы по контролю за ценами.

Сам «Атлас Девелопмент», по словам Городенкера, не будет откладывать проекты, которые планировалось запустить в 2022 году. Так, в октябре начнется сразу несколько строек.

Санкции стали ответом западных государств и отдельных компаний на спецоперацию России на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».

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