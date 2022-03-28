В России упростят условия получение денег на жилье от государства

29 марта 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

В России хотят упростить получение денег на жилье от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России решается проблема очередей на жилищные субсидии для молодых семей. Сейчас денег от государства приходится ждать 10-13 лет, поэтому многие, становясь за этот период старше 35 лет, не успевают получить льготу. Одна из наиболее востребованных программ поддержки граждан в России — единовременная безвозмездная выплата для молодых семей на покупку жилья. На субсидирование 30—35% от его средней стоимости в регионе могут рассчитывать супруги до 35 лет (с детьми — 35%, без детей — 30%). Большинство из подавших заявление не дожидаются помощи. член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский попросил Минстрой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы ликвидировать очередь и дать возможность семьям своевременно воспользоваться помощью, пишут «Известия». В госучреждении парламентарию ответили, что сейчас планируется внесение изменений в методику «распределения субсидии между субъектами». Одним из нововведений станет учет общего количества участников программы в регионе. Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Процентная ставка будет составлять не более 12%, также увеличится максимальная сумма кредита. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России решается проблема очередей на жилищные субсидии для молодых семей. Сейчас денег от государства приходится ждать 10-13 лет, поэтому многие, становясь за этот период старше 35 лет, не успевают получить льготу. Одна из наиболее востребованных программ поддержки граждан в России — единовременная безвозмездная выплата для молодых семей на покупку жилья. На субсидирование 30—35% от его средней стоимости в регионе могут рассчитывать супруги до 35 лет (с детьми — 35%, без детей — 30%). Большинство из подавших заявление не дожидаются помощи. член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский попросил Минстрой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы ликвидировать очередь и дать возможность семьям своевременно воспользоваться помощью, пишут «Известия». В госучреждении парламентарию ответили, что сейчас планируется внесение изменений в методику «распределения субсидии между субъектами». Одним из нововведений станет учет общего количества участников программы в регионе. Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Процентная ставка будет составлять не более 12%, также увеличится максимальная сумма кредита.