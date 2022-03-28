28 марта 2022

В России упростят условия получение денег на жилье от государства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , новостройка, новое жилье, новый дом, клубный дом ленина8
В России хотят упростить получение денег на жилье от государства Фото:

В России решается проблема очередей на жилищные субсидии для молодых семей. Сейчас денег от государства приходится ждать 10-13 лет, поэтому многие, становясь за этот период старше 35 лет, не успевают получить льготу.

Одна из наиболее востребованных программ поддержки граждан в России — единовременная безвозмездная выплата для молодых семей на покупку жилья. На субсидирование 30—35% от его средней стоимости в регионе могут рассчитывать супруги до 35 лет (с детьми — 35%, без детей — 30%). Большинство из подавших заявление не дожидаются помощи. член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский попросил Минстрой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы ликвидировать очередь и дать возможность семьям своевременно воспользоваться помощью, пишут «Известия».

В госучреждении парламентарию ответили, что сейчас планируется внесение изменений в методику «распределения субсидии между субъектами». Одним из нововведений станет учет общего количества участников программы в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Процентная ставка будет составлять не более 12%, также увеличится максимальная сумма кредита.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России решается проблема очередей на жилищные субсидии для молодых семей. Сейчас денег от государства приходится ждать 10-13 лет, поэтому многие, становясь за этот период старше 35 лет, не успевают получить льготу. Одна из наиболее востребованных программ поддержки граждан в России — единовременная безвозмездная выплата для молодых семей на покупку жилья. На субсидирование 30—35% от его средней стоимости в регионе могут рассчитывать супруги до 35 лет (с детьми — 35%, без детей — 30%). Большинство из подавших заявление не дожидаются помощи. член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский попросил Минстрой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы ликвидировать очередь и дать возможность семьям своевременно воспользоваться помощью, пишут «Известия». В госучреждении парламентарию ответили, что сейчас планируется внесение изменений в методику «распределения субсидии между субъектами». Одним из нововведений станет учет общего количества участников программы в регионе. Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Процентная ставка будет составлять не более 12%, также увеличится максимальная сумма кредита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...