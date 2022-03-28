В России упростят условия получение денег на жилье от государства

В России решается проблема очередей на жилищные субсидии для молодых семей. Сейчас денег от государства приходится ждать 10-13 лет, поэтому многие, становясь за этот период старше 35 лет, не успевают получить льготу.
Одна из наиболее востребованных программ поддержки граждан в России — единовременная безвозмездная выплата для молодых семей на покупку жилья. На субсидирование 30—35% от его средней стоимости в регионе могут рассчитывать супруги до 35 лет (с детьми — 35%, без детей — 30%). Большинство из подавших заявление не дожидаются помощи. член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский попросил Минстрой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы ликвидировать очередь и дать возможность семьям своевременно воспользоваться помощью, пишут «Известия».
В госучреждении парламентарию ответили, что сейчас планируется внесение изменений в методику «распределения субсидии между субъектами». Одним из нововведений станет учет общего количества участников программы в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Процентная ставка будет составлять не более 12%, также увеличится максимальная сумма кредита.
В России решается проблема очередей на жилищные субсидии для молодых семей. Сейчас денег от государства приходится ждать 10-13 лет, поэтому многие, становясь за этот период старше 35 лет, не успевают получить льготу. Одна из наиболее востребованных программ поддержки граждан в России — единовременная безвозмездная выплата для молодых семей на покупку жилья. На субсидирование 30—35% от его средней стоимости в регионе могут рассчитывать супруги до 35 лет (с детьми — 35%, без детей — 30%). Большинство из подавших заявление не дожидаются помощи. член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский попросил Минстрой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы ликвидировать очередь и дать возможность семьям своевременно воспользоваться помощью, пишут «Известия». В госучреждении парламентарию ответили, что сейчас планируется внесение изменений в методику «распределения субсидии между субъектами». Одним из нововведений станет учет общего количества участников программы в регионе. Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Процентная ставка будет составлять не более 12%, также увеличится максимальная сумма кредита.