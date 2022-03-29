Шойгу пообещал не отправлять срочников на Украину

Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время весеннего набора, не будут направляться ни в какие горячие точки, в том числе и на Украину. Об этом во время селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Граждане России, призванные весной на военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан — это меньше, чем было в прошлом году», — заявил министр во время селекторного совещания, которое транслируется на телеканале «России 24».
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Уже на следующий день в Кремле заявили, что ситуация исправлена, идет прокурорская проверка.
Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время весеннего набора, не будут направляться ни в какие горячие точки, в том числе и на Украину. Об этом во время селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Граждане России, призванные весной на военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан — это меньше, чем было в прошлом году», — заявил министр во время селекторного совещания, которое транслируется на телеканале «России 24». Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Уже на следующий день в Кремле заявили, что ситуация исправлена, идет прокурорская проверка.