Шойгу пообещал не отправлять срочников на Украину

29 марта 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что в этом году призовут 134,5 тысячи солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время весеннего набора, не будут направляться ни в какие горячие точки, в том числе и на Украину. Об этом во время селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Граждане России, призванные весной на военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан — это меньше, чем было в прошлом году», — заявил министр во время селекторного совещания, которое транслируется на телеканале «России 24». Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Уже на следующий день в Кремле заявили, что ситуация исправлена, идет прокурорская проверка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время весеннего набора, не будут направляться ни в какие горячие точки, в том числе и на Украину. Об этом во время селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Граждане России, призванные весной на военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан — это меньше, чем было в прошлом году», — заявил министр во время селекторного совещания, которое транслируется на телеканале «России 24». Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Уже на следующий день в Кремле заявили, что ситуация исправлена, идет прокурорская проверка.