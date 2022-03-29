Washington Post: ВСУ используют мирных жителей как мишени

29 марта 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты размещают огневые точки в жилых кварталах, пишет Washington Post Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, подставляя таким образом мирных жителей под удары ракет. Об этом пишет американская газета Washington Post. «„Они просто бьют по жилым домам в этих районах“, — сказал депутат украинского парламента Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. „Вы можете ходить вокруг, вы не найдете ни военных объектов, ни военных людей. Это просто террор“. Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, тупо смотрящих на свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквал. Оружие, казалось, было поблизости, возможно, через несколько улиц в Киеве», — пишет Washington Post. Профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас заявил, что Украине не имеет права использовать гражданские кварталы в качестве живого щита. Ричард Вейр, исследователь отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch, который работает в Украине, заявил, что украинские власти несут ответственность за размещение техники в жилых кварталах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Однако националисты используют граждан в качестве живого щита и мешают эвакуации мирных жителей, фактически, удерживая их в заложниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. .

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, подставляя таким образом мирных жителей под удары ракет. Об этом пишет американская газета Washington Post. «„Они просто бьют по жилым домам в этих районах“, — сказал депутат украинского парламента Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. „Вы можете ходить вокруг, вы не найдете ни военных объектов, ни военных людей. Это просто террор“. Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, тупо смотрящих на свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквал. Оружие, казалось, было поблизости, возможно, через несколько улиц в Киеве», — пишет Washington Post. Профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас заявил, что Украине не имеет права использовать гражданские кварталы в качестве живого щита. Ричард Вейр, исследователь отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch, который работает в Украине, заявил, что украинские власти несут ответственность за размещение техники в жилых кварталах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Однако националисты используют граждан в качестве живого щита и мешают эвакуации мирных жителей, фактически, удерживая их в заложниках. .