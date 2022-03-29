Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, подставляя таким образом мирных жителей под удары ракет. Об этом пишет американская газета Washington Post.
«„Они просто бьют по жилым домам в этих районах“, — сказал депутат украинского парламента Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. „Вы можете ходить вокруг, вы не найдете ни военных объектов, ни военных людей. Это просто террор“. Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, тупо смотрящих на свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквал. Оружие, казалось, было поблизости, возможно, через несколько улиц в Киеве», — пишет Washington Post.
Профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас заявил, что Украине не имеет права использовать гражданские кварталы в качестве живого щита. Ричард Вейр, исследователь отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch, который работает в Украине, заявил, что украинские власти несут ответственность за размещение техники в жилых кварталах.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Однако националисты используют граждан в качестве живого щита и мешают эвакуации мирных жителей, фактически, удерживая их в заложниках.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, подставляя таким образом мирных жителей под удары ракет. Об этом пишет американская газета Washington Post. «„Они просто бьют по жилым домам в этих районах“, — сказал депутат украинского парламента Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. „Вы можете ходить вокруг, вы не найдете ни военных объектов, ни военных людей. Это просто террор“. Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, тупо смотрящих на свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквал. Оружие, казалось, было поблизости, возможно, через несколько улиц в Киеве», — пишет Washington Post. Профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас заявил, что Украине не имеет права использовать гражданские кварталы в качестве живого щита. Ричард Вейр, исследователь отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch, который работает в Украине, заявил, что украинские власти несут ответственность за размещение техники в жилых кварталах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Однако националисты используют граждан в качестве живого щита и мешают эвакуации мирных жителей, фактически, удерживая их в заложниках. .