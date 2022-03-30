Депутат Госдумы предрек экономический крах США

Депутат Госдумы заявил, что экономику США ждет крах в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время Соединенные Штаты ждет спад в производстве и замедление экономики, которые отбросят страну во времена 18 века. С таким заявлением выступил челябинский депутат Госдумы Олег Голиков. По его словам, данная ситуация для экономики США станет критической.

«На сегодня ситуация предполагает очередную рецессию и, как комментируют мировые экономисты, эта рецессия для США будет критической. Все действия и намерения ФРС планомерно к этому приводят. Последние события сошлись во времени. Это и COVID, и совершенно безумная политика последнего президента Джо Байдена, которые однозначно отбросят Америку в 18 век», — написал Голиков на своих страницах в соцсетях.

В своем посте депутат отмечает, что в экономике США развивается инверсия кривой доходности. Это означает, что долгосрочные облигации приносят меньше, чем краткосрочные, тем самым создавая условия для рецессии. «Рецессия — это спад в производстве и замедление экономики. С 1976 года в экономике США случилось шесть рецессий. И перед каждой спред [разница в доходности длинных и коротких бумаг] десятилетних и двухлетних облигаций опускался ниже нуля», — отметил депутат.

Политик также обратил внимание на поведение инвесторов в США, которые уже ожидают кризиса. «Иногда короткие облигации дают большую доходность, чем длинные. Тогда кривая доходности инвертируется, а спред опускается ниже нуля. То есть инвесторы предпочитают не короткие бумаги, а длинные — более безопасные в данный момент, но с меньшей доходностью. Так происходит потому, что они ожидают рецессии», — подытожил он.

Журнал «Эксперт» в понедельник писал, что доходность 5-летних американских казначейских облигаций впервые с 2006 года оказывалась выше, чем у 30-летних облигаций. Тогда в издании отметили, что это может быть одним из ранних признаков рецессии, грозящей экономике США.

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин ранее заявил, что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский убежден, что отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара.

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