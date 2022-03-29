В целях экономии чековой ленты,в общественном транспорте сократили длину билета (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В общественном транспорте Челябинска стали экономить чековую бумагу для выдачи билетов, подтверждающих оплату проезда. Фото нового билета прислали URA.RU читатели.

«Сегодня в автобусе все удивлялись, почему билеты стали такими маленькими, вдвое короче обычных. Кондуктор сказала, что размер пришлось уменьшить из-за дефицита термоленты для терминалов», — рассказал URA.RU читатель.

В социальных сетях горожане также делятся фотографиями новых билетов. Некоторые из них предлагают поставить в транспорте валидаторы, устройство, предназначенное для проверки документов при проезде в общественном транспорте.

Экономить на бумаге стали многие офисы и магазины Челябинской области. Магазин «Красное&Белое» также стал уменьшать кассовые чеки. Экономия вызвана дефицитом и удорожанием бумаги.

Бумага, как и многие другие товары, в несколько раз подорожали в российских магазинах. Повышение цен обусловлено введением санкций со стороны Запада против РФ. Такими методами лидеры иностранных государств хотят ухудшить жизнь каждого россиянина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие методы похожи на войну.

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Новый билет в несколько раз меньше старого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU