Свердловскую область накроют снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
Местами в Свердловской области ожидается сильный снег Фото:

Свердловскую область накроют сильные снегопады, также ожидается гололед на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона

«По данным синоптиков 1 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале ведомства.

Ведомство также предупреждает о гололеде на дорогах. «Необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — советуют в МЧС. Также в ведомстве посоветовали обходить шаткие строения.

Ранее городские синоптики предупредили о похолодании. Понижение температуры вызовет циклон Helmka, идущий на Урал.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловскую область накроют сильные снегопады, также ожидается гололед на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона «По данным синоптиков 1 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале ведомства. Ведомство также предупреждает о гололеде на дорогах. «Необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — советуют в МЧС. Также в ведомстве посоветовали обходить шаткие строения. Ранее городские синоптики предупредили о похолодании. Понижение температуры вызовет циклон Helmka, идущий на Урал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...