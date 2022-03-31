Свердловскую область накроют снегопады

Местами в Свердловской области ожидается сильный снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловскую область накроют сильные снегопады, также ожидается гололед на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона

«По данным синоптиков 1 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале ведомства.

Ведомство также предупреждает о гололеде на дорогах. «Необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — советуют в МЧС. Также в ведомстве посоветовали обходить шаткие строения.

Ранее городские синоптики предупредили о похолодании. Понижение температуры вызовет циклон Helmka, идущий на Урал.