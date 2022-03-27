27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Арктический фронт надвигается на Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плохая погода. Екатеринбург, снег, град, плохая погода, дождь
Атмосферный фронт принесет в регион осадки всех типов Фото:

Атмосферный фронт 28 марта принесет в Екатеринбург осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем погода будет плюсовая, а в ночь на 29 марта через регион пройдет арктический холодный фронт. Об этом в соцсетях сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Циклон Helmka смещается на север, в понедельник Урал продолжит оставаться в его теплом секторе. Днем 28 марта через Свердловскую область пройдет атмосферный фронт, он принесет в регион осадки всех типов в различных сочетаниях: снега, мокрого снега и дождя», — написал Пулин в своем telegram-канале.

Он отметил, что количество осадков по области за сутки ожидается до пяти миллиметров. В городе 28 марта будет облачно и, вероятно, дождливо. Температура днем будет держаться в районе +2+4 градусов по цельсию, а ночью в районе -1-3 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Атмосферный фронт 28 марта принесет в Екатеринбург осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем погода будет плюсовая, а в ночь на 29 марта через регион пройдет арктический холодный фронт. Об этом в соцсетях сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Циклон Helmka смещается на север, в понедельник Урал продолжит оставаться в его теплом секторе. Днем 28 марта через Свердловскую область пройдет атмосферный фронт, он принесет в регион осадки всех типов в различных сочетаниях: снега, мокрого снега и дождя», — написал Пулин в своем telegram-канале. Он отметил, что количество осадков по области за сутки ожидается до пяти миллиметров. В городе 28 марта будет облачно и, вероятно, дождливо. Температура днем будет держаться в районе +2+4 градусов по цельсию, а ночью в районе -1-3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...