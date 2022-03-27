Арктический фронт надвигается на Екатеринбург

Атмосферный фронт принесет в регион осадки всех типов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Атмосферный фронт 28 марта принесет в Екатеринбург осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем погода будет плюсовая, а в ночь на 29 марта через регион пройдет арктический холодный фронт. Об этом в соцсетях сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Циклон Helmka смещается на север, в понедельник Урал продолжит оставаться в его теплом секторе. Днем 28 марта через Свердловскую область пройдет атмосферный фронт, он принесет в регион осадки всех типов в различных сочетаниях: снега, мокрого снега и дождя», — написал Пулин в своем telegram-канале.

Он отметил, что количество осадков по области за сутки ожидается до пяти миллиметров. В городе 28 марта будет облачно и, вероятно, дождливо. Температура днем будет держаться в районе +2+4 градусов по цельсию, а ночью в районе -1-3 градусов.