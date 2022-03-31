Пермяки везут гумпомощь в Донбасс за «космические» деньги

Водителям пообещали большие деньги за доставленный груз Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Днем 1 апреля из Перми в сторону Украины направился гуманитарный груз. Везут его дальнобойщики, которые пошли в опасный рейс за большие деньги, рассказал URA.RU один из водителей Алексей.

«Узнал о возможности от знакомого, который уже гонял так. 1 апреля утром стартуем — сначала до Ростова, а потом дальше в Луганск, Мариуполь. Страшно, конечно, но деньги платят „космические“», — поделился накануне поездки Алексей. Точную сумму называть он не стал, отметив, что она на порядки выше, чем за обычный рейс.

По словам Алексея, на своей удлиненной «Газели» он должен везти на Донбасс медицинское оборудование. Договор он, житель одного из пермских сел, заключал «с московской конторой», которая обещала помимо официальной платы на карту, «дать сверху наличных». «Наклейки [о том, что на борту гуманитарный груз], будем делать только в Ростове уже. Третьего апреля мы там должны быть. За линией (после пересечения границы РФ — URA.RU) обещают охрану. По крайней мере, так было у друга моего в прошлый рейс», — рассказал Алексей.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый официальный конвой с гуманитарной помощью отправили из Пермского края 10 марта. Три грузовика с вещами, продуктами и стройматериалами сопровождали сотрудники МЧС и регионального министерства территориальной безопасности. Тогда, по сообщениям властей, фуры разгрузили на территории Ростовской области. В зону проведения спецоперации они не въезжали.

24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отмечал, что у России нет цели оккупировать эту страну. Основная причина начала спецоперации, отмечал Путин, прекратить геноцид в отношении жителей ДНР и ЛНР со стороны Украины.

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