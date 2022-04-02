СК заочно обвинил военных чиновников Украины в геноциде

02 апреля 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Следственный комитет обвинил украинских военных в геноциде жителей ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высокопоставленным военным Украины в геноциде жителей Луганской и Донецкой народных республик. Об этом указано на сайте российского ведомства. «На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. <…> В дополнение к ранее предъявленному обвинению по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 УК РФ)», — сообщается на сайте СК. В пример ведомство приводит Конвенции 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него». По данным СК, украинские силовики восемь лет подряд применяли системы системы залпового огня «Град» и «Ураган», запрещенные тактические ракеты «Точка-У», авиационные неуправляемые ракеты и другое вооружение против жителей Донбасса. Из-за действий военных Украины большое количество гражданских были убиты или ранены, а инфраструктура и жизнеобеспечивающие объекты уничтожены, заключили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Жители Мариуполя рассказали журналистам URA.RU, работающих на фронте ДНР, как националисты восемь лет над ними издевались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высокопоставленным военным Украины в геноциде жителей Луганской и Донецкой народных республик. Об этом указано на сайте российского ведомства. «На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. <…> В дополнение к ранее предъявленному обвинению по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 УК РФ)», — сообщается на сайте СК. В пример ведомство приводит Конвенции 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него». По данным СК, украинские силовики восемь лет подряд применяли системы системы залпового огня «Град» и «Ураган», запрещенные тактические ракеты «Точка-У», авиационные неуправляемые ракеты и другое вооружение против жителей Донбасса. Из-за действий военных Украины большое количество гражданских были убиты или ранены, а инфраструктура и жизнеобеспечивающие объекты уничтожены, заключили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Жители Мариуполя рассказали журналистам URA.RU, работающих на фронте ДНР, как националисты восемь лет над ними издевались.