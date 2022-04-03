В Екатеринбурге пропала школьница. Фото

04 апреля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Девочку ищут волонтеры и полиция (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропала 8-летняя школьница Екатерина Назарьян. Информацию об этом URA.RU подтвердила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лиса. «Пропал ребенок, Екатерина Назарьян, восемь лет. Сейчас мы просматриваем камеры видеонаблюдения, обходим территорию, изучаем опасные места — колодцы, люки, прочее. Девочка домашняя, очень послушная, без спроса никуда не уходила», — объяснила Наталия Лиса. Утром 4 апреля Катя отправилась в школу к девяти часам, однако уроки отменили. Домой девочка не вернулась. В последний раз ее видели сидящей на скамейке возле школы. Ребенок был один. Телефон она оставила дома. Приметы пропавшей: рост 135 см, плотное телосложение, русые волосы ниже плеч. На момент исчезновения была одета в пуховик бежевого цвета с капюшоном и мехом, белые сапоги, темно-синие колготки, синюю школьную форму, светло-розовую шапку. С собой у девочки школьный рюкзак синего цвета с бабочками. «Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 9. Сотрудники осуществляют комплекс мероприятий по установлению местонахождения ребенка. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону (343) 356-42-09», — прокомментировали в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Обновлено в 13.16 (изменен последний абзац). Фото: «ДПСО Прорыв» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге пропала 8-летняя школьница Екатерина Назарьян. Информацию об этом URA.RU подтвердила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лиса. «Пропал ребенок, Екатерина Назарьян, восемь лет. Сейчас мы просматриваем камеры видеонаблюдения, обходим территорию, изучаем опасные места — колодцы, люки, прочее. Девочка домашняя, очень послушная, без спроса никуда не уходила», — объяснила Наталия Лиса. Утром 4 апреля Катя отправилась в школу к девяти часам, однако уроки отменили. Домой девочка не вернулась. В последний раз ее видели сидящей на скамейке возле школы. Ребенок был один. Телефон она оставила дома. Приметы пропавшей: рост 135 см, плотное телосложение, русые волосы ниже плеч. На момент исчезновения была одета в пуховик бежевого цвета с капюшоном и мехом, белые сапоги, темно-синие колготки, синюю школьную форму, светло-розовую шапку. С собой у девочки школьный рюкзак синего цвета с бабочками. «Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 9. Сотрудники осуществляют комплекс мероприятий по установлению местонахождения ребенка. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону (343) 356-42-09», — прокомментировали в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Обновлено в 13.16 (изменен последний абзац).