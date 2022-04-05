Спавшие в сахаре свердловские псы ушли из «Пятерочки» в «Монетку». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Кировграда жалеют бездомных дворняг Фото:

Собаки, которых жители Кировграда (Свердловская область) заметили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка», перебрались в соседнюю «Монетку». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Это магазин „Монетка“, там на первом этаже мы встретили уже знакомую собаку из „Пятерочки“. А на втором этаже, в детском отделе, была замечена вторая собака», — рассказала агентству жительница города.

За комментарием URA.RU обратилось в торговую сеть «Монетка». Там зафиксировали обращение и обещали направить ответ позднее.

Ранее в супермаркете «Пятерочка» жители Кировграда обнаружили дворняжку, которая уснула на полке с сахаром. Позже на том же самом прилавке в отделе бакалеи был замечен уже другой пес. Свердловчане отметили, что обе собаки дружелюбные и пошутили, что таким образом они охраняют сахар — «чтобы не тырили».

Если вы стали очевидцем интересного случая или готовы поделиться интересной историей — пишите нам.

Дворняга ведет себя смирно
Фото:
Собаку никто не обижет
Фото:
Пес ищет в «Монетке» хозяина
Фото:
Вторая собака замечена в отделе детских товаров
Фото:
Собаки стали местной достопримечательностью
Фото:
Дворняги перемещаются из одного магазина в другой
Фото:

Собаки, которых жители Кировграда (Свердловская область) заметили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка», перебрались в соседнюю «Монетку». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Это магазин „Монетка“, там на первом этаже мы встретили уже знакомую собаку из „Пятерочки“. А на втором этаже, в детском отделе, была замечена вторая собака», — рассказала агентству жительница города. За комментарием URA.RU обратилось в торговую сеть «Монетка». Там зафиксировали обращение и обещали направить ответ позднее. Ранее в супермаркете «Пятерочка» жители Кировграда обнаружили дворняжку, которая уснула на полке с сахаром. Позже на том же самом прилавке в отделе бакалеи был замечен уже другой пес. Свердловчане отметили, что обе собаки дружелюбные и пошутили, что таким образом они охраняют сахар — «чтобы не тырили». Если вы стали очевидцем интересного случая или готовы поделиться интересной историей — пишите нам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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