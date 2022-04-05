Жители Кировграда жалеют бездомных дворняг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Собаки, которых жители Кировграда (Свердловская область) заметили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка», перебрались в соседнюю «Монетку». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Это магазин „Монетка“, там на первом этаже мы встретили уже знакомую собаку из „Пятерочки“. А на втором этаже, в детском отделе, была замечена вторая собака», — рассказала агентству жительница города.

За комментарием URA.RU обратилось в торговую сеть «Монетка». Там зафиксировали обращение и обещали направить ответ позднее.

Ранее в супермаркете «Пятерочка» жители Кировграда обнаружили дворняжку, которая уснула на полке с сахаром. Позже на том же самом прилавке в отделе бакалеи был замечен уже другой пес. Свердловчане отметили, что обе собаки дружелюбные и пошутили, что таким образом они охраняют сахар — «чтобы не тырили».

Если вы стали очевидцем интересного случая или готовы поделиться интересной историей — пишите нам .

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