Собаки, которых жители Кировграда (Свердловская область) заметили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка», перебрались в соседнюю «Монетку». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Это магазин „Монетка“, там на первом этаже мы встретили уже знакомую собаку из „Пятерочки“. А на втором этаже, в детском отделе, была замечена вторая собака», — рассказала агентству жительница города.
За комментарием URA.RU обратилось в торговую сеть «Монетка». Там зафиксировали обращение и обещали направить ответ позднее.
Ранее в супермаркете «Пятерочка» жители Кировграда обнаружили дворняжку, которая уснула на полке с сахаром. Позже на том же самом прилавке в отделе бакалеи был замечен уже другой пес. Свердловчане отметили, что обе собаки дружелюбные и пошутили, что таким образом они охраняют сахар — «чтобы не тырили».
Если вы стали очевидцем интересного случая или готовы поделиться интересной историей — пишите нам.
Дворняга ведет себя смирно
Фото: читатели URA.RU
Собаку никто не обижет
Фото: читатели URA.RU
Пес ищет в «Монетке» хозяина
Фото: читатели URA.RU
Вторая собака замечена в отделе детских товаров
Фото: читатели URA.RU
Собаки стали местной достопримечательностью
Фото: читатели URA.RU
Дворняги перемещаются из одного магазина в другой
Фото: читатели URA.RU
Собаки, которых жители Кировграда (Свердловская область) заметили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка», перебрались в соседнюю «Монетку». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Это магазин „Монетка“, там на первом этаже мы встретили уже знакомую собаку из „Пятерочки“. А на втором этаже, в детском отделе, была замечена вторая собака», — рассказала агентству жительница города. За комментарием URA.RU обратилось в торговую сеть «Монетка». Там зафиксировали обращение и обещали направить ответ позднее. Ранее в супермаркете «Пятерочка» жители Кировграда обнаружили дворняжку, которая уснула на полке с сахаром. Позже на том же самом прилавке в отделе бакалеи был замечен уже другой пес. Свердловчане отметили, что обе собаки дружелюбные и пошутили, что таким образом они охраняют сахар — «чтобы не тырили». Если вы стали очевидцем интересного случая или готовы поделиться интересной историей — пишите нам.