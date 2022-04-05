Курганскому вузу выделят десятки млн на создание нового института

КГУ получит дополнительное финансирование в 125 млн рублей на IT-институт и ремонт военного учебного центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На создание IT-института на базе Курганского государственного университета (КГУ) и ремонт военного учебного центра вуз дополнительно получит 125 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«Министерство науки и высшего образования РФ поддержало инициативу губернатора Курганской области Вадима Шумкова по созданию на базе КГУ IT-института. Одобрена заявка вуза на допфинансирование реализации проекта, а также ремонт военного учебного центра. На это КГУ будет выделено 125 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте вуза.

«Объект [IT-институт] будет функционировать на единой площадке с уже работающим IT-колледжем. Там будут одновременно обучаться еще несколько сотен студентов при поддержке высшей школы имени Баумана», — написал Шумков в своем telegram-канале. По его словам, это позволит обеспечить «бесшовный переток кадров» и взаимное использование возможностей обоих учреждений. Также власти считают, что Курган может стать «кузницей кадров для одной из самых востребованных специальностей новой экономики».

Ранее URA.RU сообщало, что IT-институт планируют открыть на базе КГУ. В июле 2021 года объект посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Помимо этого, на базе вуза создают центр военной подготовки, который откроет набор в сентябре. В нем будут готовить сержантов запаса по воинской специальности «Командир отделения специалистов по ремонту и хранению автомобилей» (два года обучения) и солдат запаса по воинской специальности «Механик по ремонту и хранению автомобилей» (полтора года обучения).

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