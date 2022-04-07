URA.RU заплатит 5000 евро за информацию о произошедшем в Буче

Редакция URA.RU готова заплатить 5000 евро (1 евро — 32 гривны) за информацию о произошедшем в украинском городе Буча. Редакция гарантирует полную анонимность тем, кто сообщит подробности о событии.
Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — сообщите нам и поделитесь ими. Материалы должны содержать новую информацию, которая ранее не была известна. В них должны быть признаки, по которым можно было бы определить, что фото или видео сделаны в Буче. Если у вас есть такая информация, то напишите в telegram-бот @ura_news_bot. URA.RU предоставит оплату после верификации материалов.
На Украине с конца февраля Россия проводит спецоперацию. Ранее СМИ распространили видео, на котором были видны тела погибших в городе Буча. На Украине заявили, что это сделали российские военные. В Минобороны РФ опровергли информацию и назвали это провокацией.
Редакция URA.RU готова заплатить 5000 евро (1 евро — 32 гривны) за информацию о произошедшем в украинском городе Буча. Редакция гарантирует полную анонимность тем, кто сообщит подробности о событии. Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — сообщите нам и поделитесь ими. Материалы должны содержать новую информацию, которая ранее не была известна. В них должны быть признаки, по которым можно было бы определить, что фото или видео сделаны в Буче. Если у вас есть такая информация, то напишите в telegram-бот @ura_news_bot. URA.RU предоставит оплату после верификации материалов. На Украине с конца февраля Россия проводит спецоперацию. Ранее СМИ распространили видео, на котором были видны тела погибших в городе Буча. На Украине заявили, что это сделали российские военные. В Минобороны РФ опровергли информацию и назвали это провокацией.