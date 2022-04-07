URA.RU заплатит 5000 евро за информацию о произошедшем в Буче

07 апреля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Если у вас есть фото из Бучи, напишите нам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Редакция URA.RU готова заплатить 5000 евро (1 евро — 32 гривны) за информацию о произошедшем в украинском городе Буча. Редакция гарантирует полную анонимность тем, кто сообщит подробности о событии. Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — сообщите нам и поделитесь ими. Материалы должны содержать новую информацию, которая ранее не была известна. В них должны быть признаки, по которым можно было бы определить, что фото или видео сделаны в Буче. Если у вас есть такая информация, то напишите в telegram-бот @ ura_news_bot . URA.RU предоставит оплату после верификации материалов. На Украине с конца февраля Россия проводит спецоперацию. Ранее СМИ распространили видео, на котором были видны тела погибших в городе Буча. На Украине заявили, что это сделали российские военные. В Минобороны РФ опровергли информацию и назвали это провокацией. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Редакция URA.RU готова заплатить 5000 евро (1 евро — 32 гривны) за информацию о произошедшем в украинском городе Буча. Редакция гарантирует полную анонимность тем, кто сообщит подробности о событии. Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — сообщите нам и поделитесь ими. Материалы должны содержать новую информацию, которая ранее не была известна. В них должны быть признаки, по которым можно было бы определить, что фото или видео сделаны в Буче. Если у вас есть такая информация, то напишите в telegram-бот @ura_news_bot. URA.RU предоставит оплату после верификации материалов. На Украине с конца февраля Россия проводит спецоперацию. Ранее СМИ распространили видео, на котором были видны тела погибших в городе Буча. На Украине заявили, что это сделали российские военные. В Минобороны РФ опровергли информацию и назвали это провокацией.