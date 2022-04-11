11 апреля 2022

Высокопоставленный свердловский силовик готовится покинуть пост. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
По словам источников, Забелов уйдет на пенсию после мая 2022 года Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов готовится к лету отправиться в отставку. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве.

«У Забелова в мае аттестация. После нее он уйдет на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, кого назначат на место Забелова. По версии инсайдера, некоторое время пост первого заместителя будет оставаться вакантным.

URA.RU обратилось в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Там сообщили, что не располагают такой информацией.

Ранее Забелов был назначен исполняющим обязанности Уральского транспортного прокурора. На этом посту он сменил предыдущего начальника — Александра Герасименко (возглавлял ведомство с 2008 года). Забелов работает в органах прокуратуры с 1993 года. Он начинал работать в Кировской области и Карелии. Первым заместителем Уральского транспортного прокурора он назначен в 2013 году.

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Первый заместитель Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов готовится к лету отправиться в отставку. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «У Забелова в мае аттестация. После нее он уйдет на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, кого назначат на место Забелова. По версии инсайдера, некоторое время пост первого заместителя будет оставаться вакантным. URA.RU обратилось в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Там сообщили, что не располагают такой информацией. Ранее Забелов был назначен исполняющим обязанности Уральского транспортного прокурора. На этом посту он сменил предыдущего начальника — Александра Герасименко (возглавлял ведомство с 2008 года). Забелов работает в органах прокуратуры с 1993 года. Он начинал работать в Кировской области и Карелии. Первым заместителем Уральского транспортного прокурора он назначен в 2013 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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