Первый заместитель Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов готовится к лету отправиться в отставку. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве.
«У Забелова в мае аттестация. После нее он уйдет на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, кого назначат на место Забелова. По версии инсайдера, некоторое время пост первого заместителя будет оставаться вакантным.
URA.RU обратилось в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Там сообщили, что не располагают такой информацией.
Ранее Забелов был назначен исполняющим обязанности Уральского транспортного прокурора. На этом посту он сменил предыдущего начальника — Александра Герасименко (возглавлял ведомство с 2008 года). Забелов работает в органах прокуратуры с 1993 года. Он начинал работать в Кировской области и Карелии. Первым заместителем Уральского транспортного прокурора он назначен в 2013 году.
Первый заместитель Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов готовится к лету отправиться в отставку. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «У Забелова в мае аттестация. После нее он уйдет на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, кого назначат на место Забелова. По версии инсайдера, некоторое время пост первого заместителя будет оставаться вакантным. URA.RU обратилось в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Там сообщили, что не располагают такой информацией. Ранее Забелов был назначен исполняющим обязанности Уральского транспортного прокурора. На этом посту он сменил предыдущего начальника — Александра Герасименко (возглавлял ведомство с 2008 года). Забелов работает в органах прокуратуры с 1993 года. Он начинал работать в Кировской области и Карелии. Первым заместителем Уральского транспортного прокурора он назначен в 2013 году.