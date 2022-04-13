В госпитале Росгвардии начали выписку солдат, раненных на Украине

Солдат, которые получили ранения во время спецоперации на Украине и проходящих реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, стали выписывать из медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Военнослужащие точно и точечно выполняют поставленные задачи в рамках спецоперации по защите жителей Донбасса. Военных, которые получили ранения и проходили реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии, начали выписывать после выздоровления. Им также предлагают продолжить реабилитацию в санатории или взять отпуск по болезни домой», — поделился информатор.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин заявил о проведении операции на Украине. Президент сказал, что столкновение с националистами на Украине неизбежно. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают территорию Донбасса. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.
Солдат, которые получили ранения во время спецоперации на Украине и проходящих реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, стали выписывать из медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Военнослужащие точно и точечно выполняют поставленные задачи в рамках спецоперации по защите жителей Донбасса. Военных, которые получили ранения и проходили реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии, начали выписывать после выздоровления. Им также предлагают продолжить реабилитацию в санатории или взять отпуск по болезни домой», — поделился информатор. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин заявил о проведении операции на Украине. Президент сказал, что столкновение с националистами на Украине неизбежно. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают территорию Донбасса. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.