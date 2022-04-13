13 апреля 2022

Челябинцам установили правила сбора березового сока

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., пиво, пьяный, алкоголик, береза
Жителям нельзя собирать «березовый фреш» на продажу Фото:

Жителям Челябинской области разрешено добывать березовый сок, но есть правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф. Об этом сообщили в Главном управлении лесами по региону.

«Добывать березовый сок в регионе можно, но есть условия. Нельзя добывать сок в товарных объемах. Нельзя калечить дерево», — пишет сайт «Хорошие новости» со ссылкой на ГУ лесами по Челябинской области.

Специалисты лесхоза отмечают, что для правильной заготовки сока необходимо взять в лес капельницу, скотч, нож и садовую замазку. Придя в лес, нужно отмерить от земли полметра и аккуратно проделать небольшое отверстие с уклоном в стволе дерева. Затем закрепить в канале трубку капельницы и установить тару для сбора сока.

После сбора сока лесники рекомендуют вытащить трубку из проделанного в стволе отверстия. Туда необходимо вставить деревянную пробку и промазать отверстие садовой замазкой.

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Жителям Челябинской области разрешено добывать березовый сок, но есть правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф. Об этом сообщили в Главном управлении лесами по региону. «Добывать березовый сок в регионе можно, но есть условия. Нельзя добывать сок в товарных объемах. Нельзя калечить дерево», — пишет сайт «Хорошие новости» со ссылкой на ГУ лесами по Челябинской области. Специалисты лесхоза отмечают, что для правильной заготовки сока необходимо взять в лес капельницу, скотч, нож и садовую замазку. Придя в лес, нужно отмерить от земли полметра и аккуратно проделать небольшое отверстие с уклоном в стволе дерева. Затем закрепить в канале трубку капельницы и установить тару для сбора сока. После сбора сока лесники рекомендуют вытащить трубку из проделанного в стволе отверстия. Туда необходимо вставить деревянную пробку и промазать отверстие садовой замазкой.
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