Челябинцам установили правила сбора березового сока

Жителям нельзя собирать «березовый фреш» на продажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области разрешено добывать березовый сок, но есть правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф. Об этом сообщили в Главном управлении лесами по региону.

«Добывать березовый сок в регионе можно, но есть условия. Нельзя добывать сок в товарных объемах. Нельзя калечить дерево», — пишет сайт «Хорошие новости» со ссылкой на ГУ лесами по Челябинской области.

Специалисты лесхоза отмечают, что для правильной заготовки сока необходимо взять в лес капельницу, скотч, нож и садовую замазку. Придя в лес, нужно отмерить от земли полметра и аккуратно проделать небольшое отверстие с уклоном в стволе дерева. Затем закрепить в канале трубку капельницы и установить тару для сбора сока.

После сбора сока лесники рекомендуют вытащить трубку из проделанного в стволе отверстия. Туда необходимо вставить деревянную пробку и промазать отверстие садовой замазкой.