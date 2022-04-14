У свердловчан пропал интерес к йогуртам и сметане

Свердловчане останавливаются на выборе традиционных молочных продуктов: молока, творога и масла Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области среди покупателей упал спрос на сметану, кефир, йогурты и десертные творожки. Об этом рассказал директор «Талицкого молока» Юрий Окунев на пресс-конференции, посвященной качеству молочной продукции, которую провел «Интерфакс».

«Потребитель переключается на покупку простых и понятных вещей — молока, [сливочного] масла, творога. Очень серьезно упал спрос на сметану, меньше берут из ассортимента десертной группы — йогурты, творог с начинкой», — заявил Окунев. По его мнению спрос мог упасть из-за действующего религиозного поста.

Ранее сообщалось, что свердловские молочные производители были вынуждены поднять стоимость своей продукции из-за того, что поставщики упаковочных материалов торгуют своими товарами с предприятиями по курсу доллара. Директор завода «Молочный кит» Игорь Пехотин заявил, что многие российские предприятия спекулируют на скачке курсов валют, из-за чего растут цены на все продукты, включая и молочные.