У свердловчан пропал интерес к йогуртам и сметане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, молочная продукция, йогурты
Свердловчане останавливаются на выборе традиционных молочных продуктов: молока, творога и масла Фото:

В Свердловской области среди покупателей упал спрос на сметану, кефир, йогурты и десертные творожки. Об этом рассказал директор «Талицкого молока» Юрий Окунев на пресс-конференции, посвященной качеству молочной продукции, которую провел «Интерфакс».

«Потребитель переключается на покупку простых и понятных вещей — молока, [сливочного] масла, творога. Очень серьезно упал спрос на сметану, меньше берут из ассортимента десертной группы — йогурты, творог с начинкой», — заявил Окунев. По его мнению спрос мог упасть из-за действующего религиозного поста.

Ранее сообщалось, что свердловские молочные производители были вынуждены поднять стоимость своей продукции из-за того, что поставщики упаковочных материалов торгуют своими товарами с предприятиями по курсу доллара. Директор завода «Молочный кит» Игорь Пехотин заявил, что многие российские предприятия спекулируют на скачке курсов валют, из-за чего растут цены на все продукты, включая и молочные.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В Свердловской области среди покупателей упал спрос на сметану, кефир, йогурты и десертные творожки. Об этом рассказал директор «Талицкого молока» Юрий Окунев на пресс-конференции, посвященной качеству молочной продукции, которую провел «Интерфакс». «Потребитель переключается на покупку простых и понятных вещей — молока, [сливочного] масла, творога. Очень серьезно упал спрос на сметану, меньше берут из ассортимента десертной группы — йогурты, творог с начинкой», — заявил Окунев. По его мнению спрос мог упасть из-за действующего религиозного поста. Ранее сообщалось, что свердловские молочные производители были вынуждены поднять стоимость своей продукции из-за того, что поставщики упаковочных материалов торгуют своими товарами с предприятиями по курсу доллара. Директор завода «Молочный кит» Игорь Пехотин заявил, что многие российские предприятия спекулируют на скачке курсов валют, из-за чего растут цены на все продукты, включая и молочные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...