В Екатеринбурге временно отключат светофоры на трех перекрестках

19 апреля 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Светофоры на трех перекрестках не будут работать днем 19 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге временно отключат светофоры на трех перекрестках днем 19 апреля. Работать светофоры не будут в центре города и на Уралмаше. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «Госавтоинспекция информирует, что сегодня отключены светофоры на следующих перекрестках: Челюскинцев—Гражданская с 9:00 до 19:00; Челюскинцев—Ельцина с 9:00 до 19:00; 40 лет Октября—Банникова с 8:00 до 18:00», — говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ведомство попросило автомобилистов быть внимательными при проезде данных перекрестков, и руководствоваться дорожными знаками. Ранее Трамвайно-троллейбусное управление сообщало о перекрытии движения общественного транспорта. В Екатеринбурге перекрытия дорог, связанные с репетициями парада Победы, стартовали с 5 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге временно отключат светофоры на трех перекрестках днем 19 апреля. Работать светофоры не будут в центре города и на Уралмаше. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «Госавтоинспекция информирует, что сегодня отключены светофоры на следующих перекрестках: Челюскинцев—Гражданская с 9:00 до 19:00; Челюскинцев—Ельцина с 9:00 до 19:00; 40 лет Октября—Банникова с 8:00 до 18:00», — говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ведомство попросило автомобилистов быть внимательными при проезде данных перекрестков, и руководствоваться дорожными знаками. Ранее Трамвайно-троллейбусное управление сообщало о перекрытии движения общественного транспорта. В Екатеринбурге перекрытия дорог, связанные с репетициями парада Победы, стартовали с 5 апреля.