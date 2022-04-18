18 апреля 2022

В Екатеринбурге временно отключат светофоры на трех перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Светофоры на трех перекрестках не будут работать днем 19 апреля Фото:

В Екатеринбурге временно отключат светофоры на трех перекрестках днем 19 апреля. Работать светофоры не будут в центре города и на Уралмаше. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Госавтоинспекция информирует, что сегодня отключены светофоры на следующих перекрестках: Челюскинцев—Гражданская с 9:00 до 19:00; Челюскинцев—Ельцина с 9:00 до 19:00; 40 лет Октября—Банникова с 8:00 до 18:00», — говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Ведомство попросило автомобилистов быть внимательными при проезде данных перекрестков, и руководствоваться дорожными знаками. Ранее Трамвайно-троллейбусное управление сообщало о перекрытии движения общественного транспорта. В Екатеринбурге перекрытия дорог, связанные с репетициями парада Победы, стартовали с 5 апреля.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге временно отключат светофоры на трех перекрестках днем 19 апреля. Работать светофоры не будут в центре города и на Уралмаше. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «Госавтоинспекция информирует, что сегодня отключены светофоры на следующих перекрестках: Челюскинцев—Гражданская с 9:00 до 19:00; Челюскинцев—Ельцина с 9:00 до 19:00; 40 лет Октября—Банникова с 8:00 до 18:00», — говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ведомство попросило автомобилистов быть внимательными при проезде данных перекрестков, и руководствоваться дорожными знаками. Ранее Трамвайно-троллейбусное управление сообщало о перекрытии движения общественного транспорта. В Екатеринбурге перекрытия дорог, связанные с репетициями парада Победы, стартовали с 5 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...