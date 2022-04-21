Герой России предупредил о провокациях в Екатеринбурге

Референт управления президента РФ по общественным проектам и герой России Алексей Романов предположил, что в этом году на акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге могут работать провокаторы. Своим мнением он поделился в рамках тематического совещания в Уральском полпредстве.
«Некоторые представители параллельных организаций призывают к тому, что размещать провокационные надписи на оборотных сторонах портретов», — передает слова Романова корреспондент URA.RU. Не исключено, что провокаторы наденут значки, направленные на дискредитацию акции «Бессмертный полк».
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Екатеринбурге в День Победы. Впервые за три года акция состоится в очном формате.
Референт управления президента РФ по общественным проектам и герой России Алексей Романов предположил, что в этом году на акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге могут работать провокаторы. Своим мнением он поделился в рамках тематического совещания в Уральском полпредстве. «Некоторые представители параллельных организаций призывают к тому, что размещать провокационные надписи на оборотных сторонах портретов», — передает слова Романова корреспондент URA.RU. Не исключено, что провокаторы наденут значки, направленные на дискредитацию акции «Бессмертный полк». Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Екатеринбурге в День Победы. Впервые за три года акция состоится в очном формате.