21 апреля 2022

Герой России предупредил о провокациях в Екатеринбурге

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, праздник, митинг, полиция, оцепление
В Уральском полпредстве предупредили о провокациях на акции «Бессмертный полк» Фото:

Референт управления президента РФ по общественным проектам и герой России Алексей Романов предположил, что в этом году на акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге могут работать провокаторы. Своим мнением он поделился в рамках тематического совещания в Уральском полпредстве.

«Некоторые представители параллельных организаций призывают к тому, что размещать провокационные надписи на оборотных сторонах портретов», — передает слова Романова корреспондент URA.RU. Не исключено, что провокаторы наденут значки, направленные на дискредитацию акции «Бессмертный полк».

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Екатеринбурге в День Победы. Впервые за три года акция состоится в очном формате.

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Референт управления президента РФ по общественным проектам и герой России Алексей Романов предположил, что в этом году на акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге могут работать провокаторы. Своим мнением он поделился в рамках тематического совещания в Уральском полпредстве. «Некоторые представители параллельных организаций призывают к тому, что размещать провокационные надписи на оборотных сторонах портретов», — передает слова Романова корреспондент URA.RU. Не исключено, что провокаторы наденут значки, направленные на дискредитацию акции «Бессмертный полк». Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Екатеринбурге в День Победы. Впервые за три года акция состоится в очном формате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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