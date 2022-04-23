Семеро военнослужащих из Челябинска погибли на Украине

Челябинские военные погибли в ходе спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске 23 апреля прошла церемония прощания с семерыми военнослужащими, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. На похоронах присутствовали представители силовых структур и вице-губернатор Сергей Сушков. Присутствие Сушкова подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Среди погибших оказался 37-летний сержант Дмитрий Тропец. Он служил в 23-м отряде специального назначения «Оберег» Росгвардии, который дислоцируется в Советском районе Челябинска.

«Дима служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. Там заключил контракт, служил до 2008 года. Вернулся в Челябинск, устроился в полицию. В последний раз он выходил на связь 25 марта и потом 11 апреля под Херсоном, а 13 апреля они погибли. Они все герои, у них есть Орден мужества», — рассказала изданию «74.РУ» вдова военного Анастасия.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.