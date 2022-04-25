В МИД России прокомментировали подготовку референдума в Херсоне

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Замглавы МИД РФ не слышал о подготовке референдума на освобожденных территориях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замглавы МИД России Андрей Руденко не знает ничего о подготовке референдума в Херсоне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов.

«Не слышал об этом», — сказал Руденко. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможной подготовке референдума по вхождению в состав РФ в Херсонской области.

Ранее вице-премьер Крымского региона Георгий Мурадов высказывался о возможном проведении референдума о вхождении в состав РФ освобожденных регионов Украины. Речь шла, в частности, о Херсонской области и Запорожье. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь жителям республик Донбасса.

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Замглавы МИД России Андрей Руденко не знает ничего о подготовке референдума в Херсоне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов. «Не слышал об этом», — сказал Руденко. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможной подготовке референдума по вхождению в состав РФ в Херсонской области. Ранее вице-премьер Крымского региона Георгий Мурадов высказывался о возможном проведении референдума о вхождении в состав РФ освобожденных регионов Украины. Речь шла, в частности, о Херсонской области и Запорожье. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь жителям республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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