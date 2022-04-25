В МИД России прокомментировали подготовку референдума в Херсоне

25 апреля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Замглавы МИД РФ не слышал о подготовке референдума на освобожденных территориях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы МИД России Андрей Руденко не знает ничего о подготовке референдума в Херсоне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов. «Не слышал об этом», — сказал Руденко. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможной подготовке референдума по вхождению в состав РФ в Херсонской области. Ранее вице-премьер Крымского региона Георгий Мурадов высказывался о возможном проведении референдума о вхождении в состав РФ освобожденных регионов Украины. Речь шла, в частности, о Херсонской области и Запорожье. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь жителям республик Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Замглавы МИД России Андрей Руденко не знает ничего о подготовке референдума в Херсоне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов. «Не слышал об этом», — сказал Руденко. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможной подготовке референдума по вхождению в состав РФ в Херсонской области. Ранее вице-премьер Крымского региона Георгий Мурадов высказывался о возможном проведении референдума о вхождении в состав РФ освобожденных регионов Украины. Речь шла, в частности, о Херсонской области и Запорожье. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь жителям республик Донбасса.