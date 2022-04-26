Оливер Стоун раскрыл план США по Украине

27 апреля 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Стоун назвал Украину частью плана США по противостоянию с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США используют Украину как инструмент для противостояния с Россией. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун. «Украина — часть американского плана. Так было всегда <…>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией», — приводит слова режиссера издание El Diário. По мнению Стоуна, США всегда вмешивались во внутренние дела других стран ради собственной выгоды. Он считает, что «смена режимов» — это то, что хорошо получается у США. Режиссер напомнил, что Америка устроила его в 2014 году на Украине, в результате чего «демократически избранный президент был свергнут». По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, США использует Украину в корыстных целях. То же самое он отметил про Великобританию. https://ura.news/news/1052548864 Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Основные цели на этой территории — денацификация и демилитаризация. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США используют Украину как инструмент для противостояния с Россией. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун. «Украина — часть американского плана. Так было всегда <…>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией», — приводит слова режиссера издание El Diário. По мнению Стоуна, США всегда вмешивались во внутренние дела других стран ради собственной выгоды. Он считает, что «смена режимов» — это то, что хорошо получается у США. Режиссер напомнил, что Америка устроила его в 2014 году на Украине, в результате чего «демократически избранный президент был свергнут». По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, США использует Украину в корыстных целях. То же самое он отметил про Великобританию. https://ura.news/news/1052548864 Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Основные цели на этой территории — денацификация и демилитаризация.