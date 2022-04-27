Доходы свердловского мэра растут третий год подряд

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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, сизиков василий
Глава Серовского городского округа Василий Сизиков отчитался о доходах за прошлый год Фото:

Доход мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей. В сравнении с 2020 годом, доход главы города вырос на 339 тысяч рублей. В позапрошлом году глава города заработал 2 миллиона 579 тысяч рублей, а в прошлом — 3 миллиона 631 тысячи рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном сайте мэрии Серова.

«В собственности Василия Сизикова числится дом площадью 207 квадратных метров, а также земельный участок в 669 квадратных метров. Доход за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей, что на 339 тысяч рублей больше, чем в 2020. Информации о наличии транспортных средств в декларации нет», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что супруг свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, бизнесмен Владислав Учайкин, оказался собственником 39 гаражей. В отчете Учайкиной указано, что ее муж владеет крупным земельным участком площадью 900 квадратных метров, а также квартирой на 190 «квадратов».

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Доход мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей. В сравнении с 2020 годом, доход главы города вырос на 339 тысяч рублей. В позапрошлом году глава города заработал 2 миллиона 579 тысяч рублей, а в прошлом — 3 миллиона 631 тысячи рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном сайте мэрии Серова. «В собственности Василия Сизикова числится дом площадью 207 квадратных метров, а также земельный участок в 669 квадратных метров. Доход за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей, что на 339 тысяч рублей больше, чем в 2020. Информации о наличии транспортных средств в декларации нет», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что супруг свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, бизнесмен Владислав Учайкин, оказался собственником 39 гаражей. В отчете Учайкиной указано, что ее муж владеет крупным земельным участком площадью 900 квадратных метров, а также квартирой на 190 «квадратов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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