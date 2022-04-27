Доходы свердловского мэра растут третий год подряд

27 апреля 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков отчитался о доходах за прошлый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доход мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей. В сравнении с 2020 годом, доход главы города вырос на 339 тысяч рублей. В позапрошлом году глава города заработал 2 миллиона 579 тысяч рублей, а в прошлом — 3 миллиона 631 тысячи рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном сайте мэрии Серова. «В собственности Василия Сизикова числится дом площадью 207 квадратных метров, а также земельный участок в 669 квадратных метров. Доход за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей, что на 339 тысяч рублей больше, чем в 2020. Информации о наличии транспортных средств в декларации нет», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что супруг свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, бизнесмен Владислав Учайкин, оказался собственником 39 гаражей. В отчете Учайкиной указано, что ее муж владеет крупным земельным участком площадью 900 квадратных метров, а также квартирой на 190 «квадратов». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Доход мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей. В сравнении с 2020 годом, доход главы города вырос на 339 тысяч рублей. В позапрошлом году глава города заработал 2 миллиона 579 тысяч рублей, а в прошлом — 3 миллиона 631 тысячи рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном сайте мэрии Серова. «В собственности Василия Сизикова числится дом площадью 207 квадратных метров, а также земельный участок в 669 квадратных метров. Доход за 2021 год составил 4 миллиона 582 тысячи рублей, что на 339 тысяч рублей больше, чем в 2020. Информации о наличии транспортных средств в декларации нет», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что супруг свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, бизнесмен Владислав Учайкин, оказался собственником 39 гаражей. В отчете Учайкиной указано, что ее муж владеет крупным земельным участком площадью 900 квадратных метров, а также квартирой на 190 «квадратов».