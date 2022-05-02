Тело пропавшего без вести свердловчанина достали из реки

Следователи проводят проверку инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из реки в Краснотурьинске (Свердловская область) вытащили тело мужчины, который пропал без вести осенью 2021 года. Об этом сообщили очевидцы.

«В Краснотурьинске из реки достали труп мужчины, который пропал еще осенью. Очевидцы сообщают, что из-под льда торчала рука погибшего», — говорится в сообщении группы «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сняли видео инцидента. Опубликовать его URA.RU не может по этическим соображениям.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что тело обнаружили и отправили на экспертизу. По предварительной информации, смерть мужчины не была криминальной. В следственном отделе по Краснотурьинску проводят проверку инцидента.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об обнаружении трупа. «Тело мужчины его мать опознала. С осени 2021 года он числился как пропавший без вести.