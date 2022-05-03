03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

Молодого челябинца задержали за надругательство над ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Парня отправили в изолятор Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) 18-летнего юношу задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось 29 апреля в одном из сельских поселений района в частном доме, где 18-летний парень остался наедине с девочкой и совершил в отношении нее ряд действий для удовлетворения своих половых потребностей. Вечером девочка обо всем рассказала родным, и парня задержали по горячим следам сотрудники полиции», — рассказал источник.

По решению суда он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). В пресс-службе Следственного управления СК России по региону информацию пока не комментируют.

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В Каслинском районе (Челябинская область) 18-летнего юношу задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Происшествие случилось 29 апреля в одном из сельских поселений района в частном доме, где 18-летний парень остался наедине с девочкой и совершил в отношении нее ряд действий для удовлетворения своих половых потребностей. Вечером девочка обо всем рассказала родным, и парня задержали по горячим следам сотрудники полиции», — рассказал источник. По решению суда он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). В пресс-службе Следственного управления СК России по региону информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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