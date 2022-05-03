Молодого челябинца задержали за надругательство над ребенком

Парня отправили в изолятор Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) 18-летнего юношу задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось 29 апреля в одном из сельских поселений района в частном доме, где 18-летний парень остался наедине с девочкой и совершил в отношении нее ряд действий для удовлетворения своих половых потребностей. Вечером девочка обо всем рассказала родным, и парня задержали по горячим следам сотрудники полиции», — рассказал источник.

По решению суда он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). В пресс-службе Следственного управления СК России по региону информацию пока не комментируют.