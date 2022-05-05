Экс-заведующая свердловской поликлиникой нашла новую работу

06 мая 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

В 2004 году Бокова была назначена заведующей поликлиникой в Краснотурьинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-заведующая поликлиникой Краснотурьинска Наталья Бокова принята на работу врачом-инфекционистом в городскую больницу Арамиля (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Наталья Бокова нашла новое место работы. Она принята на работу врачом-инфекционистом в горбольницу Арамиля», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Арамильскую горбольницу. Там подтвердили информацию о назначении Боковой. «Да, Наталья Бокова назначена на должность врача-инфекциониста. Она уже активно ведет запись и прием пациентов», — отметили в медучреждении. Наталья Бокова в 1989 году окончила Семипалатинский Государственный медицинский институт. В 1997 переехала в Краснотурьинск, где работала участковым врачом-терапевтом, а с 1998 года врачом-инфекционистом. В 2004 году была назначена заведующей поликлиникой, при этом продолжая совмещать эту должность с работой врача-инфекциониста. В 2020 году уволилась в связи с переездом на постоянное место жительства. Ранее URA.RU писало, что в крупных больницах ЯНАО провели ротацию главврачей. Место главного врача Центральной городской больницы (ЦГБ) Ноябрьска (ЯНАО) займет Максим Зинин, ранее занимавший пост руководителя Тарко-Салинской ЦРБ. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Экс-заведующая поликлиникой Краснотурьинска Наталья Бокова принята на работу врачом-инфекционистом в городскую больницу Арамиля (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Наталья Бокова нашла новое место работы. Она принята на работу врачом-инфекционистом в горбольницу Арамиля», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Арамильскую горбольницу. Там подтвердили информацию о назначении Боковой. «Да, Наталья Бокова назначена на должность врача-инфекциониста. Она уже активно ведет запись и прием пациентов», — отметили в медучреждении. Наталья Бокова в 1989 году окончила Семипалатинский Государственный медицинский институт. В 1997 переехала в Краснотурьинск, где работала участковым врачом-терапевтом, а с 1998 года врачом-инфекционистом. В 2004 году была назначена заведующей поликлиникой, при этом продолжая совмещать эту должность с работой врача-инфекциониста. В 2020 году уволилась в связи с переездом на постоянное место жительства. Ранее URA.RU писало, что в крупных больницах ЯНАО провели ротацию главврачей. Место главного врача Центральной городской больницы (ЦГБ) Ноябрьска (ЯНАО) займет Максим Зинин, ранее занимавший пост руководителя Тарко-Салинской ЦРБ.