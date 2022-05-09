09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В Челябинской области элитный поселок у озера окружил огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
Жители считают, что кто-то специально устраивает поджоги Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Под Миассом огонь едва не уничтожил элитной поселок Тургояк, расположенный недалеко от одноименного реликтового озера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожарные 10 мая продолжают тушить очаги торфяника.

«В Миассе горят торфяники в районе поселка Тургояк и Машгородка. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона и администрации городского округа. Угрозы жилым массивам нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Жители в социальных сетях сообщают, что огонь дошел до их домов и им пришлось спасать поселок Тургояк, в том числе своими усилиями. При этом возгорание на многих участках до конца не потушено. В этом бедствии, а также в пожаре на Машгородке миасцы винят неизвестных поджигателей.

«Второй год кто-то специально поджигает, вопрос только зачем? Но при этом людям на своих участках сжигать ветки и листву нельзя, вдруг пожар. А тут с намеренными поджогами сделать ничего не могут», — написала жительница Миасса в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В связи с действующим противопожарным режимом мэрия Миасса запретила въезд на берег Тургояка, одного из самых красивых и популярных озер в регионе. С 10 мая всех туристов будут разворачивать, если у них на руках не окажется специального пропуска.

Жители ведрами тушили подступающий к домам огонь
Фото:
Миасцы сняли, как горел ночью лес в районе Машгородка
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Под Миассом огонь едва не уничтожил элитной поселок Тургояк, расположенный недалеко от одноименного реликтового озера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожарные 10 мая продолжают тушить очаги торфяника. «В Миассе горят торфяники в районе поселка Тургояк и Машгородка. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона и администрации городского округа. Угрозы жилым массивам нет», — заявили в пресс-службе ведомства. Жители в социальных сетях сообщают, что огонь дошел до их домов и им пришлось спасать поселок Тургояк, в том числе своими усилиями. При этом возгорание на многих участках до конца не потушено. В этом бедствии, а также в пожаре на Машгородке миасцы винят неизвестных поджигателей. «Второй год кто-то специально поджигает, вопрос только зачем? Но при этом людям на своих участках сжигать ветки и листву нельзя, вдруг пожар. А тут с намеренными поджогами сделать ничего не могут», — написала жительница Миасса в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». В связи с действующим противопожарным режимом мэрия Миасса запретила въезд на берег Тургояка, одного из самых красивых и популярных озер в регионе. С 10 мая всех туристов будут разворачивать, если у них на руках не окажется специального пропуска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...