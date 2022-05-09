Жители считают, что кто-то специально устраивает поджоги Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Под Миассом огонь едва не уничтожил элитной поселок Тургояк, расположенный недалеко от одноименного реликтового озера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожарные 10 мая продолжают тушить очаги торфяника.

«В Миассе горят торфяники в районе поселка Тургояк и Машгородка. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона и администрации городского округа. Угрозы жилым массивам нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Жители в социальных сетях сообщают, что огонь дошел до их домов и им пришлось спасать поселок Тургояк, в том числе своими усилиями. При этом возгорание на многих участках до конца не потушено. В этом бедствии, а также в пожаре на Машгородке миасцы винят неизвестных поджигателей.

«Второй год кто-то специально поджигает, вопрос только зачем? Но при этом людям на своих участках сжигать ветки и листву нельзя, вдруг пожар. А тут с намеренными поджогами сделать ничего не могут», — написала жительница Миасса в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В связи с действующим противопожарным режимом мэрия Миасса запретила въезд на берег Тургояка, одного из самых красивых и популярных озер в регионе. С 10 мая всех туристов будут разворачивать, если у них на руках не окажется специального пропуска.

Жители ведрами тушили подступающий к домам огонь Фото: группа «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»

Миасцы сняли, как горел ночью лес в районе Машгородка Фото: группа «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»