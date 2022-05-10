Пермский край накроют дожди и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае 11 и 12 мая ожидает сильный и порывистый ветер с дождями. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом жителей региона предупреждают на сайте регионального ГУ МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 11 — 12 мая на территории Пермского края ожидается ветер восточный 7—12 м/с, в отдельных районах порывы 15—18 м/с», — сообщается в оперативной информации на сайте. Также местами в эти дни ожидаются дожди.

На территории Пермского края и Перми ранее заметили появление дымки и запаха гари. По данным Пермского лесопожарного центра, что дым идет от пожаров в регионах Южного Урала. В Роспотребнадзоре посоветовали пермякам в таких условиях закрывать окна и пить больше воды.