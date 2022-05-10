10 мая 2022

Пермский край накроют дожди и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с Фото:

В Пермском крае 11 и 12 мая ожидает сильный и порывистый ветер с дождями. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом жителей региона предупреждают на сайте регионального ГУ МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 11 — 12 мая на территории Пермского края ожидается ветер восточный 7—12 м/с, в отдельных районах порывы 15—18 м/с», — сообщается в оперативной информации на сайте. Также местами в эти дни ожидаются дожди.

На территории Пермского края и Перми ранее заметили появление дымки и запаха гари. По данным Пермского лесопожарного центра, что дым идет от пожаров в регионах Южного Урала. В Роспотребнадзоре посоветовали пермякам в таких условиях закрывать окна и пить больше воды.

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В Пермском крае 11 и 12 мая ожидает сильный и порывистый ветер с дождями. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом жителей региона предупреждают на сайте регионального ГУ МЧС. «По данным Пермского ЦГМС 11 — 12 мая на территории Пермского края ожидается ветер восточный 7—12 м/с, в отдельных районах порывы 15—18 м/с», — сообщается в оперативной информации на сайте. Также местами в эти дни ожидаются дожди. На территории Пермского края и Перми ранее заметили появление дымки и запаха гари. По данным Пермского лесопожарного центра, что дым идет от пожаров в регионах Южного Урала. В Роспотребнадзоре посоветовали пермякам в таких условиях закрывать окна и пить больше воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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