11 мая 2022

Свердловского судью обвинили в нарушении по делу авторитета Лиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание суда по делу Владимира Кузнецова в обл.суде. Екатеринбург , кузнецов владимир
Владимир Кузнецов отрицает свою причастность к занятию высшего положения в преступной иерархии Фото:

Адвокат предполагаемого смотрящего за Верхней Салдой Владимира Кузнецова (известен как Лис) обвинила судью Свердловского областного суда в нарушении закона при общении с присяжными заседателями, у которых он якобы вызвал предубеждение. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Необходимо добавить, что судом допущены нарушения. Он вызвал у присяжных предубеждение, сказав о судимости Кузнецова», — заявила адвокат. Она имела в виду приговоры за изнасилование несовершеннолетней, вымогательство и другие. Однако представитель прокуратуры, отвечая адвокату, уточнил: все, что говорил судья, доносилось до присяжных в форме, разрешенной законом.

В 1990-2000-х годах Кузнецова признавали виновным за изнасилование несовершеннолетней, телесные повреждения, вымогательство и разбой. Также на его счету несколько эпизодов хулиганства. Последний приговор Кузнецову вынесли за укрывательство преступления. Суд по этому делу прошел в 2014 году.

Адвокат авторитета посчитала, что оглашение части этих сведений вызвало предубеждение присяжных, которые почти единодушно признали Кузнецова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Авторитета подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии — смотрящего за Верхней Салдой. Следствие считает, что на это положение он поставлен вором в законе Тимуром Свердловским. Сам Кузнецов опроверг вину и заявил, что ведет законопослушную жизнь.

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Адвокат предполагаемого смотрящего за Верхней Салдой Владимира Кузнецова (известен как Лис) обвинила судью Свердловского областного суда в нарушении закона при общении с присяжными заседателями, у которых он якобы вызвал предубеждение. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Необходимо добавить, что судом допущены нарушения. Он вызвал у присяжных предубеждение, сказав о судимости Кузнецова», — заявила адвокат. Она имела в виду приговоры за изнасилование несовершеннолетней, вымогательство и другие. Однако представитель прокуратуры, отвечая адвокату, уточнил: все, что говорил судья, доносилось до присяжных в форме, разрешенной законом. В 1990-2000-х годах Кузнецова признавали виновным за изнасилование несовершеннолетней, телесные повреждения, вымогательство и разбой. Также на его счету несколько эпизодов хулиганства. Последний приговор Кузнецову вынесли за укрывательство преступления. Суд по этому делу прошел в 2014 году. Адвокат авторитета посчитала, что оглашение части этих сведений вызвало предубеждение присяжных, которые почти единодушно признали Кузнецова виновным и не заслуживающим снисхождения. Авторитета подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии — смотрящего за Верхней Салдой. Следствие считает, что на это положение он поставлен вором в законе Тимуром Свердловским. Сам Кузнецов опроверг вину и заявил, что ведет законопослушную жизнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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